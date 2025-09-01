Con un grave error de la producción, así se vivió la eliminación de Mariana Botas de La Casa de los Famosos México (video)

Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

La quinta gala de La Casa de los Famosos México 3 estuvo marcada por una combinación de tensión, euforia y desconcierto, tras la salida de Mariana Botas y el retorno de Aarón Mercury al famoso reality show de Televisa.

La jornada de eliminación arrancó con siete nominados en la placa, luego de que el pasado viernes la “salvación” otorgada por Shiky a Facundo sacara de riesgo a uno de los habituales.

La primera en regresar a la casa fue Dalílah Polanco, seguida de Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris. Así la noche se puso más tensa cuando sólo quedaron Mariana Botas, Abelito y Aarón Mercury como los últimos en riesgo.

Al entrar a la casa, los de Cuarto Día vieron entrar primero a Mariana Botas y pensaron que había sido salvada, sin embargo, sólo ingresaron a la casa para después subir a la silla giratoria donde se definiría su destino en la competencia.

El grave error de producción y la salida de Mariana

De los tres, el primer salvado fue Abelito, quien fue recibido con euforia por el Cuarto Noche, especialmente por Aldo de Nigris, con quien ha forjado una amistad.

Aarón Mercury y Mariana Botas se quedaron sentados en la silla giratoria en espera del anuncio. A diferencia de las galas de eliminación anteriores, la producción abrió primero la puerta de quien permanecería en la casa, no la del eliminado, hecho que fue ampliamente comentado por los espectadores en redes sociales.

Así fue la eliminación de Mariana Botas de LCDLFM 3. (X/@LaCasaFamososMx)

Así, la primera persona en regresar fue Aarón Mercury, un momento que desató euforia inmediata en el equipo del Cuarto Noche. Aldo de Nigris fue el primero en abrazarlo y juntos corearon “lo logramos, lo logramos” mientras Alexis Ayala gritó: “se logró la hazaña”.

La celebración contrastó con las expresiones desencajadas de Dalílah Polanco y Facundo, quienes, junto con el resto del Cuarto Día, tardaron en incorporarse al festejo.

Posteriormente se vio la salida de Mariana Botas, quien se vio visiblemente molesta y sorprendida al percatarse de que era la eliminada de la noche, antes de dirigirse al foro.

Con ello, Cuarto Día se queda sólo con cuatro integrantes (Dalílah Polanco, Facundo, Shiky y Guana), mientras que Cuarto Noche se queda con seis (Mar Contreras, Alexis Ayala, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Elaine Haro).

El ambiente tras la eliminación

La eliminación de Mariana Botas dejó a Cuarto Día en estado de alerta. Dalílah Polanco y Guana de inmediato se fueron a conversar al vestidor sobre el futuro de su equipo dentro de La Casa de los Famosos México.

Dalílah Polanco expresó de manera directa su desconcierto ante la reacción del público: “¿Qué está pasando afuera? O sea, ¿somos los siguientes de verdad?”. Más adelante, compartió su sensación de vulnerabilidad dentro del juego: “Y vamos a estar nominados todos y nos quieren sacar a todos. Es que yo lo que no entiendo es: ¿Lo que yo siento aquí, lo que yo veo aquí, no lo sienten allá afuera?”.

Dalílah Polanco reacciona a la salida de Mariana Botas. (X/@LaCasaFamososMx)

Guana también reflejó inseguridad sobre el rumbo de la competencia: “Pues ya viendo estas probabilidades... es muy claro que vamos a quedar nominados”. En la charla, ambos analizaron la posibilidad de que la audiencia no respalde la dinámica del Cuarto Día, aunque Guana planteó la posibilidad de que una mínima diferencia pudo haber marcado el resultado.

Dalílah siempre dijo que tiene dudas sobre si de verdad la gente ve todo y si la cámara sí capta a Cuarto Día: “Siempre pregunto, porque siempre ando dudando: ‘¿Será que nos ven a todos? ¿Están viendo todo correcto, todo igual?’”, cuestionó Polanco mirando a la cámara de la habitación.

La participante lamentó no haber podido despedirse de Mariana Botas como hubiera querido: “La Bota, si estás ahí afuera, ojalá que te manden este video. Te mando todo mi amor. No me despedí como debí de haberme despedido porque nunca pensé que esto fuera una despedida”.

La actriz admitió el debilitamiento de Cuarto Día y señaló: “Creía que todo lo estábamos haciendo de corazón, de verdad, de corazón. ¿O también el hecho de que no somos un grupo fuerte porque no estamos unidos así como ellos?”.