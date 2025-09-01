Los mejores memes que dejó la salida de Mariana Botas, quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

La salida de Mariana Botas dejó muchas reacciones en redes sociales. (Redes sociales)

La eliminación de Mariana Botas de La Casa de los Famosos México generó una ola de reacciones en redes sociales de quienes celebraron que la actriz se convirtiera en la quinta eliminada del famoso reality show de Televisa.

La jornada de eliminación transformó el ritmo habitual de la temporada y estuvo marcada por una alta expectativa del público. Uno a uno, los siete habitantes que estaban nominados fueron llamados a regresar a la casa tras recibir el apoyo del público.

La primera en regresar a la casa fue Dalílah Polanco, seguida de Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris. Así la noche se puso más tensa cuando sólo quedaron Mariana Botas, Abelito y Aarón Mercury como los últimos en riesgo.

Al entrar a la casa, los de Cuarto Día vieron entrar primero a Mariana Botas y pensaron que había sido salvada, sin embargo, sólo ingresaron a la casa para después subir a la silla giratoria donde se definiría su destino en la competencia. De los tres, el primer salvado fue Abelito.

Así fue la eliminación de Mariana Botas de LCDLFM 3. (X/@LaCasaFamososMx)

Luego, finalmente, tras más de 30 días dentro de la casa, la audiencia decidió que Mariana Botas sería la quinta eliminada de la tercera temporada, dejando a Cuarto Día con solo cuatro integrantes (Dalílah Polanco, Facundo, Shiky y Guana), contra seis de Cuarto Noche (Mar, Alexis Ayala, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Elaine Haro).

En su despedida, Mariana Botas expresó ante cámaras: “Estoy triste, la verdad sí quería quedarme”. Más tarde, ya en la post gala, compartió su sentir: “No quería salir de la casa, pero es un juego y alguien tiene que salir cada semana. Súper agradecida por todo lo que viví”. Aseguró que se llevó una experiencia valiosa y definió su paso por la competencia como “sincera, sin máscaras y divertida”.

La trayectoria de Mariana Botas estuvo marcada por el escrutinio tanto de sus compañeros como del público. A lo largo de cinco semanas, su voz, su aspecto físico y su manera de interactuar con otros habitantes, especialmente con Aldo de Nigris, fueron objeto de comentarios y bromas dentro y fuera de la casa.

El escrutinio se intensificó en las plataformas sociales, donde la imagen y participación de Mariana fueron motivo de debate, convirtiéndose varias veces en tendencia en X, en donde seguido era señalada de ser una pick me.

Los mejores memes de la eliminación de Mariana Botas

El público llevó la conversación al terreno humorístico tras su eliminación, usando ironía, sarcasmo y referencias a la cultura pop como formas de expresar el sentir colectivo sobre una de las expulsiones más comentadas y esperadas.

Estos son los mejores memes:

