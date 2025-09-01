México

Elaine Haro traiciona al cuarto Día en La Casa de los Famosos México y se lanza contra Dalílah Polanco

La cantante se alineó públciamente con el cuarto Noche

Por Cinthia Salvador

Guardar
Dalílah Polanco se mostró sumamente
Dalílah Polanco se mostró sumamente sorprendida ante las acciones de la cantante. (Captura de pantalla)

La dinámica de alianzas y estrategia en La Casa de los Famosos México cambió abruptamente durante la quinta Gala de Eliminación, celebrada el domingo 31 de agosto, cuando Elaine Haro tomó la decisión de dejar atrás su antiguo equipo y posicionarse en contra de Dalílah Polanco, quien hasta entonces había sido su aliada.

El momento quedó marcado como una ruptura inesperada que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia, pues ambas habían sido amigas y formaron parte del mismo grupo desde el inicio del reality.

Todo esto ocurrió durante el Posicionamiento, donde los habitantes manifiestan los motivos por los que desean ver abandonar a uno de los nominados. Ante la mirada expectante del “cuarto Día”, Haro se alineó abiertamente con el “cuarto Noche”, generando sorpresa y molestia entre sus antiguos compañeros, quienes calificaron la acción como una traición.

Haro se alineó abiertamente con
Haro se alineó abiertamente con el equipo liderado por Alexis Ayala y Mar, generando sorpresa. (Captura de pantalla YouTube)

Por su parte, Elaine Haro explicó públicamente su postura al decir: “Por razones de la vida ahora formo parte del Cuarto Noche y voy a jugar con ellos el tiempo que esté aquí“, declaró la actriz.

“Jamás pensé que me iba a posicionar frente a ti porque sabes lo mucho que te quiero y admiro, pero las razones por las cuales quiero que te vayas de la casa es porque me pareces una competidora increíble, muy fuerte, inteligente, talentosa. Y por cuestiones del juego ahora con Noche, me pareces una competidora muy fuerte. Para mí eres la reina del Día”.

La reacción de Polanco no se hizo esperar. Visiblemente sorprendida, respondió de manera breve pero significativa: “Nunca dejes de brillar, te lo digo con el corazón en la mano. Que no te apague la noche, ninguna oscuridad, eres maravillosa, nosotros te lo dijimos desde un principio, agradezco que estés enfrente de mí. Te quiero”. Con este mensaje, la actriz dejó ver el impacto emocional del giro inesperado de su amiga dentro del juego.

Elaine Haro celebró la victoria
Elaine Haro celebró la victoria de su nuevo equipo el cuarto Noche. (Captura de pantalla YouTube)

La decisión de Elaine Haro de sumarse al “cuarto Noche” y dejar de lado su alianza previa con integrantes como Priscila Valverde y Ninel Conde, anteriores colaboradoras y ya eliminadas, provocó múltiples interpretaciones entre los seguidores y reavivó el debate sobre las tácticas y lealtades en la competencia. Por su parte el “cuarto Día” consideró el cambio de bando como una falta hacia el pacto de confianza originalmente establecido.

La noche culminó con la salida de Mariana Botas, eliminada después de que ella, Abelito y Aarón subieran a la silla giratoria que decidió su destino en el reality show.

Temas Relacionados

Elaine HaroDalílah PolancoLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué pasó la madrugada de este lunes en La Casa de los Famosos México tras las eliminación de Mariana Botas?

Los habitantes viven otra noche de tensión en la quinta gala de eliminación

¿Qué pasó la madrugada de

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Emiliano se lanza contra Leonardo Aguilar tras la polémica fotografía donde lo comparan con un perro: “Tú y yo no somos iguales”

El cantante respondió a las acciones de la familia Aguilar con un contundente mensaje

Emiliano se lanza contra Leonardo

Privan de la libertad al síndico de Aguaruto: esto es lo que se sabe hasta el momento

José Ramiro García Oceguera estaba en un local de cocos y mariscos de su propiedad cuando fue interceptado

Privan de la libertad al

Puebla: este es el precio de la gasolina hoy

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Puebla: este es el precio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura equipo y más

Marina asegura equipo y más de 300 kilos de precursores para la elaboración de drogas sintéticas en Nayarit

EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por captura de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Caen presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Edomex: pedían miles de pesos como “cobro de piso”

El Mayo no se podía retirar por pagar sobornos al más alto nivel: “Con todos los partidos”, dijo Anabel Hernández

Aseguran camioneta, armas de uso exclusivo y dron modificado tras ataque armado en Morelos

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó la madrugada de

¿Qué pasó la madrugada de este lunes en La Casa de los Famosos México tras las eliminación de Mariana Botas?

Emiliano se lanza contra Leonardo Aguilar tras la polémica fotografía donde lo comparan con un perro: “Tú y yo no somos iguales”

Quién es Lonche de Huevito, el streamer al que Yeri Mua señala de estar detrás de amenazas en su contra

Emiliano arremete contra Los Aguilar tras la disculpa de la mascota por publicar polémica foto: “Pura gente hipócrita”

Yeri Mua denuncia amenazas de muerte y responsabiliza al streamer Lonche: esto es lo que se sabe

DEPORTES

Autoridades del Maratón CDMX 2025

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey

Aaron Ramsey hace su primer gol con Pumas: esta es la maldición que persigue al futbolista cada que anota

Jardine defiende permanencia en el Estadio Ciudad de los Deportes tras jugar a puerta cerrada: “Ya nos adaptamos al inmueble”

Faitelson criticó a Clara Brugada por los baches en el Maratón CDMX que afectaron a concursantes en sillas de rueda