Elaine Haro traiciona al cuarto Día en La Casa de los Famosos México y se lanza contra Dalílah Polanco

Dalílah Polanco se mostró sumamente sorprendida ante las acciones de la cantante. (Captura de pantalla)

La dinámica de alianzas y estrategia en La Casa de los Famosos México cambió abruptamente durante la quinta Gala de Eliminación, celebrada el domingo 31 de agosto, cuando Elaine Haro tomó la decisión de dejar atrás su antiguo equipo y posicionarse en contra de Dalílah Polanco, quien hasta entonces había sido su aliada.

El momento quedó marcado como una ruptura inesperada que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia, pues ambas habían sido amigas y formaron parte del mismo grupo desde el inicio del reality.

Todo esto ocurrió durante el Posicionamiento, donde los habitantes manifiestan los motivos por los que desean ver abandonar a uno de los nominados. Ante la mirada expectante del “cuarto Día”, Haro se alineó abiertamente con el “cuarto Noche”, generando sorpresa y molestia entre sus antiguos compañeros, quienes calificaron la acción como una traición.

Haro se alineó abiertamente con el equipo liderado por Alexis Ayala y Mar, generando sorpresa. (Captura de pantalla YouTube)

Por su parte, Elaine Haro explicó públicamente su postura al decir: “Por razones de la vida ahora formo parte del Cuarto Noche y voy a jugar con ellos el tiempo que esté aquí“, declaró la actriz.

“Jamás pensé que me iba a posicionar frente a ti porque sabes lo mucho que te quiero y admiro, pero las razones por las cuales quiero que te vayas de la casa es porque me pareces una competidora increíble, muy fuerte, inteligente, talentosa. Y por cuestiones del juego ahora con Noche, me pareces una competidora muy fuerte. Para mí eres la reina del Día”.

La reacción de Polanco no se hizo esperar. Visiblemente sorprendida, respondió de manera breve pero significativa: “Nunca dejes de brillar, te lo digo con el corazón en la mano. Que no te apague la noche, ninguna oscuridad, eres maravillosa, nosotros te lo dijimos desde un principio, agradezco que estés enfrente de mí. Te quiero”. Con este mensaje, la actriz dejó ver el impacto emocional del giro inesperado de su amiga dentro del juego.

Elaine Haro celebró la victoria de su nuevo equipo el cuarto Noche. (Captura de pantalla YouTube)

La decisión de Elaine Haro de sumarse al “cuarto Noche” y dejar de lado su alianza previa con integrantes como Priscila Valverde y Ninel Conde, anteriores colaboradoras y ya eliminadas, provocó múltiples interpretaciones entre los seguidores y reavivó el debate sobre las tácticas y lealtades en la competencia. Por su parte el “cuarto Día” consideró el cambio de bando como una falta hacia el pacto de confianza originalmente establecido.

La noche culminó con la salida de Mariana Botas, eliminada después de que ella, Abelito y Aarón subieran a la silla giratoria que decidió su destino en el reality show.