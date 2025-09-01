México

Emiliano se lanza contra Leonardo Aguilar tras la polémica fotografía donde lo comparan con un perro: “Tú y yo no somos iguales”

El cantante respondió a las acciones de la familia Aguilar con un contundente mensaje

Por Cinthia Salvador

El cantante respondió a las
El cantante respondió a las acciones de la familia Aguilar con un contundente mensaje . (Captura de pantalla @leonardoaguilaroficial)

La familia Aguilar enfrenta un nuevo episodio de discordia luego de que Emiliano Aguilar dirigiera un mensaje contundente a su hermano Leonardo Aguilar tras la aparición de una fotografía polémica en la cuenta de Instagram de “El Gordo Aguilar”, la mascota familiar. Ya que la imagen, eliminada horas después, comparaba de forma burlona a Emiliano con un perro, lo que encendió las alarmas en redes sociales e intensificó el distanciamiento entre los integrantes de la familia.

El conflicto se originó después de varios meses de tensión pública. Emiliano Aguilar ya había manifestado diferencias con su padre, Pepe Aguilar, y críticos comentarios hacia el entorno familiar motivados por declaraciones recientes sobre Carmen Treviño, madre de Emiliano y expareja del cantante. El intercambio se agravó cuando, a través del perfil de Instagram de la mascota "El Gordo Aguilar", se publicó una imagen ofensiva aparentemente dirigida a Emiliano, suscitando numerosas reacciones negativas y obligando a la familia a eliminar la publicación y emitir un comunicado de disculpa.

Emiliano criticó la música de
Emiliano criticó la música de su hermano, Leonardo. (Captura de pantalla @emiliano_aguilar.t)

La situación escaló con la participación de otros miembros de la familia Aguilar. Aneliz Álvarez, esposa de Pepe, compartió la polémica publicación, mientras que Ángela Aguilar reaccionó con un “like” y Leonardo Aguilar dejó un comentario divirtiéndose. Estas acciones fueron tomadas por Emiliano como una muestra de apoyo a la burla, y provocaron que respondiera de manera directa y pública.

A través de sus redes sociales, Emiliano Aguilar subió un fotomontaje usando el rostro del perro sobre los integrantes de su familia paterna. Acompañando esta publicación con un texto donde calificó a su familia como “hipócrita” y lanzó un mensaje claramente dirigido a Leonardo Aguilar: “Y eso es para el niño, Leonardo, tú y yo no somos iguales, perrito, entiende”.

De igual manera lanzó un comentario criticando el tipo de música que hace Leonardo, “Ah y puse la rola de mi hermano nada más que me tardé en encontrarla porque eran puros covers”.

El joven amplió su postura al criticar la veracidad del arrepentimiento mostrado tras eliminar la publicación, asegurando que “nada más porque la gente no te apoyó, sino cuál disculpa hubieras dado”.

A través de sus redes
A través de sus redes sociales, Emiliano Aguilar subió un fotomontaje usando elrostro del perro sobre los integrantes de su familia paterna. (Captura de pantalla @emiliano_aguilar.t)

El comunicado de disculpa publicado en la cuenta de “El Gordo Aguilar”, presentado como una declaración emitida por la mascota, reconoció que la publicación fue un error derivado de un momento de enojo y detalló cambios en la administración del perfil, señalando que originalmente la gestionaba Pepe Aguilar, pero más tarde el manejo paso a manos de un equipo.

La controversia evidenció la fractura pública entre Emiliano y el resto de la familia Aguilar. La discusión en redes ha generado amplias reacciones y ha reavivado un debate sobre las consecuencias dentro de una familia expuesta al escrutinio mediático. Por el momento, ni Pepe Aguilar ni el resto de los involucrados han dado declaraciones adicionales sobre el futuro de su relación familiar.

Emiliano AguilarLeonardo AguilarPepe Aguilar

