Diputados no logran acuerdo para nombrar nueva mesa directiva, antigua continuará en funciones hasta el 5 de septiembre

La mesa directiva convocó a sesión el 1 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas (X/@RicardoMonrealA)

La Cámara de Diputados quedó instalada para el inicio de las actividades del segundo año legislativo sin la conformación de una nueva mesa directiva. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) no alcanzó el acuerdo para la integración del organismo, por lo que el encabezado por Sergio Gutiérrez Luna funcionará hasta el próximo 5 de septiembre de 2025.

En una conferencia de prensa convocada antes de la sesión de la Cámara de Diputados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) su presidente, Ricardo Monreal, confirmó que el grupo consiguió un punto de acuerdo, respaldado por unanimidad, para definir la nueva mesa directiva de la Cámara Baja en los próximos días.

“Estamos en el procesamiento de la mesa directiva que, por ley, le corresponde al PÁN. Vamos a lograrlo en los próximos días. Este día solo se tendrá la sesión, se leerá el acuerdo y en próximos días nos vamos a reunir para elegir la mesa directiva”, dijo Monreal Ávila ante los medios de comunicación.

Los coordinadores parlamentarios no llegaron a un acuerdo (X/@IvonneOP)

En ese sentido, será Sergio Gutiérrez Luna quien reciba el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de las manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Según dio a conocer el actual presidente de la mesa directiva durante la sesión de este domingo, el organismo funcionará hasta el 5 de septiembre, fecha para la cual ya estará definida la integración de la nueva mesa directiva.

En la conferencia de prensa previa al desarrollo de la sesión también tuvo participación el resto de las y los coordinadores parlamentarios, quienes coincidieron en reconocer su diálogo y buscar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, destacó el testimonio del líder priista, Rubén Moreira, quien dijo respaldar al PAN, aunque reconoció una crisis en la Jucopo que puede ser superada mediante el consenso.

Las propuestas del PAN para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados no recibieron el respaldo suficiente (YouTube/Cámara de Diputados)

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, reconoció que ninguna de las cuatro propuestas de perfiles que su partido realizó para presidir la mesa directiva recibió el respaldo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Además, reconoció a Ricardo Monreal por el diálogo brindado.

“Con absoluta buena voluntad, hemos dejado la propuesta en manos de cada uno de los grupos parlamentarios para que hagan su proceso necesario y podamos superar la situación. Luego entonces, el grupo parlamentario del PAN, en conjunto con todos los grupos parlamentarios, hemos tomado esta determinación para el bien del ánimo de la Cámara y no entrar en situaciones de enconamiento”, mencionó.