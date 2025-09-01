México

Detienen a militar en Quintana Roo por presunto abuso sexual contra niña menor de edad: pobladores queman garita

La menor vendía frituras y avisó a su familia que la seguían

Por Luis Contreras

Pobladores se manifestaron (Facebook/La voz
Pobladores se manifestaron (Facebook/La voz de quintana roo)

Un elemento militar fue detenido en Quintana Roo debido a que es acusado de participar en el abuso sexual de una niña menor de edad en Cozumel, además, habitantes quemaron instalaciones del Ejército para exigir justicia en el caso.

El 31 de agosto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó el arresto de Jairo “N” quien es identificado como elemento de la Secretaría de la Defesa Nacional (Defensa) y quien es señalado de abusar de la menor.

Las investigaciones de la Policía de Investigación indican que el elemento ahora detenido se acercó a una niña de nueve años que vendía frituras en la colonia Centro , lo que provocó que la menor avisara a su familia que la estaban siguiendo.

“La menor recibió de manera oportuna atención médica, y le realizaron los estudios correspondientes para determinar el tipo de agravio cometido”, es parte de lo informado por las autoridades de Quintana Roo.

El hombre capturado (FGE Quintana
El hombre capturado (FGE Quintana Roo)

Por su parte el militar fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público para que sea definida su situación jurídica.

Pobladores queman instalaciones

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran fuego en la entrada de las instalaciones militares, además de diversas personas manifestándose por lo ocurrido.

Al lugar llegó el presidente municipal, José Luis Chacón, quien aseguró que la agresión no fue consumada y comentó que ningún menor puede estar vendiendo en la noche.

“Una presunta violación fue lo que aconteció […] Lo mas importante es salvaguardar al integridad de la niña […] está sana, tuvo sus raspones y todos los análisis clínicos dicen que sí, fue un intento de violación […] Ya le hablé al general Toscano de la Sedena, ya se comprometió a darnos todos los videos tanto internos como externos para buscar al culpable".

(Facebook/Noticias el Rumbo del Caribe)
(Facebook/Noticias el Rumbo del Caribe)

Reportes de medios locales indican que un grupo de personas agredieron a una sujeto que fue confundido con el presunto responsable de las acciones contra la menor.

Dios adolescentes son rescatadas en Quintana Roo

Apenas un día antes, el 30 de agosto, fue informada la liberación de un par de adolescentes, además de que Elizabeth Shekina “N” fue arrestada debido a su probable implicación en el delito de trata en la modalidad de prostitución ajena.

Dicha mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial para que sea determinada sus situación jurídica. Una adolescente habría ayudado a la mujer ahora detenida para persuadir estudiantes para ofrecer servicios de scorts.

