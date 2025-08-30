Engañaba y reclutaba a sus compañeras de secundaria para prostituirlas en Cancún, Fiscalía detiene a una mujer

Elizabeth Shekina “N” fue detenida por su presunta participación en el delito de trata de personas.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo logró desarticular una red de trata de personas que operaba al interior de una escuela secundaria ubicada en Cancún, luego de realizar acciones de vigilancia y prevención dentro del marco del programa “Prevención a través de la educación”.

Como resultado de estas indagatorias, dos adolescentes, presuntas víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas, mientras que una mujer identificada como Elizabeth Shekina “N” fue detenida debido a su probable implicación en el delito de trata en la modalidad de prostitución ajena.

De acuerdo con los datos recabados por la fiscalía, la red operaba mediante el reclutamiento directo de alumnas por parte de una compañera de clase. Según la investigación, esta adolescente persuadía a otras estudiantes para ofrecer servicios sexuales, conocidos como “scorts”, tanto dentro como fuera del estado.

Las víctimas accedían a participar motivadas por incentivos económicos y materiales, que incluían pagos en efectivo y obsequios como teléfonos celulares, lo que evidenciaba su vulnerabilidad y la metodología empleada por la red para captar y explotar a menores de edad.

Una vez convencidas, las adolescentes eran presentadas ante Elizabeth Shekina “N”, quien presuntamente se encargaba de engancharlas, transportarlas y entregarlas a distintos clientes. Las transacciones por los servicios sexuales alcanzaban entre 2 mil 500 y 3 mil pesos, de los cuales Shekina “N” retenía una comisión de 500 pesos por víctima.

Las reuniones solían llevarse a cabo en moteles, facilitando la operación de la red y dificultando su detección por autoridades educativas y familiares de las menores afectadas.

El procedimiento seguido por la fiscalía incluyó la obtención y ejecución de una orden de aprehensión contra Elizabeth Shekina “N”, emitida por un Juez de Control. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica en el plazo constitucional previsto.

Crédito: X, FGEQuintanaRoo

La institución señaló que la operación fue posible gracias al trabajo coordinado con personal y directivos escolares, además de enfatizar la importancia de los esquemas preventivos implementados en el ámbito educativo para detectar y frenar conductas criminales como la trata de personas en Quintana Roo.

El caso permanece bajo investigación, mientras las víctimas reciben atención integral encaminada a garantizar su protección y el respeto de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Es importante destacar que previamente se habían registrado hechos vinculados al delito de prostitución. El 10 de mayo, elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un cateo en dos inmuebles, logrando rescatar a 26 mujeres víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.