Cristian Castro recuerda peligroso accidente con Juan Gabriel que casi les cuesta la vida: “Me impactó”

Cristian Castro revela el accidente que casi termina en tragedia junto a Juan Gabriel en Nuevo México (IG)

El recuerdo de una experiencia límite junto a Juan Gabriel permanece vívido en la memoria de Cristian Castro, quien recientemente relató cómo una salida aparentemente inocente en el rancho del artista en Santa Fe, Nuevo México, estuvo a punto de terminar en tragedia.

En una entrevista concedida al programa Ventaneando, el hijo de Verónica Castro compartió detalles de aquel episodio, ocurrido durante una visita al célebre “Divo de Juárez”, que casi les cuesta la vida.

A nueve años del fallecimiento de Juan Gabriel, Cristian Castro evocó la profunda admiración que sentía por el intérprete, no solo por su talento y carisma en el escenario, sino también por la huella que dejaron los momentos compartidos fuera de los reflectores.

El cantante relata cómo un paseo en la nieve con Juan Gabriel estuvo a punto de costarles la vida (Archivo)

El cantante expresó: “Estoy siempre muy conmovido con Juan Gabriel y a mí realmente me impactó su presencia, me impactó su canto, me impactó su timbre, su desbordamiento, su manera tan linda de ser y su escenario tan hermoso que tenía”.

Durante aquella visita, Juan Gabriel invitó a Cristian Castro a conocer Taos, una localidad cercana a su rancho. El propio Cristian recordó: “En algún momento, pude viajar a Santa Fe y a su rancho y pasó por mí, ¿no?”.

La propuesta del anfitrión fue directa: “Me dijo: ‘¿Te gustaría ver Taos?’ Y yo le dije: ‘¿Dónde está Taos, Juan Gabriel?’. Me dice: ‘Acá cerquita es una montaña divina, te va a encantar’. Le digo: ‘Vamos, vamos’. Entonces ya empezó a manejar hacia Taos y como que empezaba a nevar cuando empezamos a subir”.

La admiración y complicidad entre Cristian Castro y Juan Gabriel, marcadas por un episodio límite en Taos (Captura de pantalla, Youtube.com)

La travesía se tornó peligrosa cuando la nieve fresca cubría el camino de montaña. Cristian Castro intentó advertir a Juan Gabriel sobre los riesgos de conducir en esas condiciones:

“Y yo le dije, ‘Juan, lo único que te, o sea…, te doy un consejo. Trata de no pisar el freno muy fuerte porque nos podemos seguir; porque ahora está la nieve muy fresca’. Entonces me dijo: ‘Ay’. Que yo no sabía nada, ¿no?”.

La advertencia no fue atendida y el desenlace fue inmediato: “Vino la curvita, pisó el freno, nos seguimos, nos seguimos de largo y nos estrellamos. Nos estrellamos contra un muro de contención que daba a un precipicio”, relató el cantante.

El impacto contra el muro evitó que el vehículo cayera al vacío, salvando la vida de los ocupantes. Cristian Castro rememoró: “Nos salvó el muro”. Entre los pasajeros se encontraba el maestro Eduardo Magallanes, quien, según el relato, descendió del automóvil visiblemente alterado, al igual que otros miembros de la comitiva.

El muro de contención salvó a Cristian Castro, Juan Gabriel y su comitiva de caer a un precipicio (Archivo) Crédito: Cuartoscuro

Cristian añadió: “Se bajó el maestro (Eduardo) Magallanes; asustadísimo, el maestro. Se bajaron los de la compañía también, yo venía adelante con él y la verdad que nos metimos un gran susto, pero él estaba contentísimo”.

La reacción de Juan Gabriel contrastó con la tensión del momento, mostrando una serenidad que sorprendió a todos. Cristian Castro reflexionó sobre la actitud del artista:

“Nuevamente era como que él realmente disfrutaba todo, quizá hubiese disfrutado hasta esa muerte, ¿no? Y quizá yo también lo hubiese dicho: ‘Wow, me voy con Juan Gabriel’”.

La serenidad de Juan Gabriel tras el accidente sorprendió a todos los presentes, según Cristian Castro (Foto: Cuartoscuro)

La anécdota revela una faceta íntima y poco conocida de la relación entre ambos artistas, marcada por la admiración, la complicidad y un episodio que pudo haber cambiado el curso de sus vidas.