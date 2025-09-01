Cómo combatir el hígado graso con manzana verde: la poderosa infusión mañanera que regula el azúcar en la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado del hígado y los niveles adecuados de azúcar en la sangre son prioridades crecientes para quienes buscan un bienestar integral.

En el marco de las tendencias de salud natural, la manzana verde emerge como aliada gracias a sus propiedades y a su integración en infusiones matinales que complementan rutinas saludables.

La combinación de ingredientes como miel, limón, jengibre y canela potencia los beneficios de esta fruta y se ha popularizado en preparaciones accesibles que favorecen la salud hepática y metabólica.

Propiedades curativas de la manzana verde para el hígado graso

De acuerdo a la revista Healthline, la manzana verde destaca por su aporte bajo en calorías, su alto contenido de fibra y la presencia de antioxidantes. Estas características favorecen la digestión y contribuyen al proceso natural de depuración del organismo. Entre sus componentes, la pectina ayuda a reducir la absorción de grasas y toxinas, proceso que contribuye al funcionamiento saludable del hígado.

Estudios sobre nutrición han señalado que el consumo regular de manzana verde puede apoyar las dietas indicadas para tratar el hígado graso no alcohólico, ya que sus fitonutrientes contribuyen a reducir la acumulación de lípidos y facilitan la eliminación de sustancias nocivas. La presencia de ácido málico también impulsa la desintoxicación y el equilibrio metabólico, aspectos fundamentales para prevenir la progresión del daño hepático.

Receta de la infusión de manzana verde para aliviar síntomas del hígado graso

Preparar la infusión de manzana verde es sencillo y requiere ingredientes comunes en la cocina. Para obtener una bebida efectiva al comenzar el día, sigue estos pasos:

Una manzana verde, cortada en rodajas o cubos

Una cucharada de miel natural

El jugo de medio limón

Un trozo pequeño de jengibre fresco

Una ramita de canela

Coloca todos los ingredientes en una olla con agua suficiente y lleva a ebullición. Permite que hiervan durante cinco a ocho minutos, para que los sabores e ingredientes se fundan. Cuela la mezcla y sirve caliente. Se recomienda beberla por las mañanas, preferentemente en ayunas, para potencializar el efecto depurativo y antioxidante.

La manzana verde regula el azúcar en la sangre

El consumo habitual de esta bebida no solo apoya la salud hepática, sino que también puede favorecer el control de la glucosa. La fibra de la manzana verde y la canela ha demostrado en investigaciones su capacidad para mantener estables los niveles de azúcar, al mejorar la sensibilidad a la insulina y ralentizar la absorción de carbohidratos en el cuerpo.

El jengibre y el limón, al integrarse en la infusión, aportan compuestos bioactivos que respaldan el equilibrio metabólico. Aunque esta bebida no reemplaza ningún tratamiento médico, puede incorporarse en hábitos cotidianos como complemento a una alimentación balanceada y a las indicaciones de un profesional de la salud.