México

La famosa cantante argentina Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar con frase sobre Nodal y redes le aplauden

La estrella no dudó en recrear una de las frases más virales de la mexicana que le han generado burlas

Por Marco Ruiz

Guardar
La famosa cantante argentina Emilia
La famosa cantante argentina Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar con frase sobre Nodal y redes le aplauden (RS)

La ‘funa’ internacional en contra de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue rompiendo barreras y muestra de ello ha sido la reciente burla de Emilia Mernes, famosa cantante pop argentina, quien no dudó en lanzar un duro dardo en tono sarcástico utilizando una de las frases más virales de la mexicana que le han generado burlas en redes sociales.

En su más reciente paso por México, la intérprete de éxitos como Perdonarte, ¿Para Qué? -con Los Ángeles Azules-, Como Si No Importara y Bunda interactuó con sus fans mexicanos y en un momento inesperado, recreó la frase “Amor, amor” con el tono agudo de la hija de Pepe Aguilar que meses atrás la colocó en el centro del escrutinio público ya que la cantante mexicana la pronunció cuando se hizo pública su boda con Christian Nodal a escaso tiempo de que el famoso terminara su relación con la argentina Cazzu y tuvieran una hija, Inti.

Los asistentes no dudaron en aplaudirle el momento a la argentina e incluso gritaron el famoso “Hermana, ya eres mexicana”, como muestra de cariño y aprobación. Internautas también han comenzado a hacer viral el momento poniendo en el reflector a Emilia Mernes y la nueva funda a Ángela Aguilar.

La estrella no dudó en recrear una de las frases más virales de la mexicana que le han generado burlas. (Crédito: Instagram/ @elmundodelafarandulatv)

“Amor”: la frase de Ángela Aguilar que le sigue generando burlas en redes

Los usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter comenzaron a replicar el “Amooooor” de Ángela Aguilar, convirtiéndolo en meme y tendencia. Algunos imitan la forma en que la cantante alarga la palabra, mientras otros crean videos de broma, parodiando situaciones cotidianas con ese mismo tono.

Diversos comentarios y clips emplean la frase para dramatizar escenas románticas o exagerar demostraciones de afecto, muchas veces con fines humorísticos o satíricos. De este modo, el “Amooooor” trascendió el ámbito de la pareja musical y se integró al lenguaje popular digital, donde se utiliza para señalar exceso de cariño o situaciones cursis, generando tanto simpatía como burla entre los internautas.

“Amor”: la frase de Ángela
“Amor”: la frase de Ángela Aguilar que le sigue generando burlas en redes (Captura de pantalla @premiosjuventud)

Ella es Emilia Mernes

Emilia Mernes es una cantante, compositora y modelo argentina nacida el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos. Inició su carrera en el grupo de pop Rombai, donde ganó popularidad en América Latina.

En 2019 comenzó su trayectoria como solista, destacándose en géneros como reguetón y pop urbano. Ha lanzado sencillos de éxito como “Recalienta” y “No se ve”, y ha colaborado con artistas como Duki, Rusherking y Tiago PZK. Emilia se consolidó como una de las figuras emergentes de la música argentina, sumando millones de oyentes y seguidores en plataformas digitales.

Temas Relacionados

Emilia MernesÁngela AguilarChristian NodalCazzumexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Paty Cantú conquista La Maraka con espectacular show en vivo: “Momentos inolvidables”

La cantante pop deslumbró en el arranque de su nueva gira ' Sagitario Tour’

Paty Cantú conquista La Maraka

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

La jornada de memoria y protesta en la capital guerrerense sumó voces de familiares, colectivos y estudiantes que reclaman justicia y acciones urgentes ante la crisis de desapariciones forzadas

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo

Cómo preparar ensalada de papas al pesto, una receta saludable y llena de vitaminas

Prepara una deliciosa ensalada con ingredientes naturales que contienen un alto valor nutrimental

Cómo preparar ensalada de papas

Aarón Mercury enloquece a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3 y le ruega: “Eres perfecto, dame unos besos”

Los influencers están nominados y en peligro de ser eliminados esta noche

Aarón Mercury enloquece a Aldo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU exige indagatoria a Frank

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo clandestino, aseguran armas y equipo táctico

Reclutamiento forzado: hallan sin vida a dos menores que peleaban por el CJNG en Sinaloa, UdeG advierte repunte de secuestros

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Paty Cantú conquista La Maraka

Paty Cantú conquista La Maraka con espectacular show en vivo: “Momentos inolvidables”

Aarón Mercury enloquece a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3 y le ruega: “eres perfecto, dame unos besos”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

90’s Pop Tour convertirá el Auditorio Nacional en un “Antro”: fechas, elenco y todo lo que debes saber

Familia Aguilar y Javier Ceriani se enfrentan en redes sociales: “Venden una ilusión de familia prestigiosa”

DEPORTES

Alcalde de Benito Juárez amenaza

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”