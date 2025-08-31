La famosa cantante argentina Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar con frase sobre Nodal y redes le aplauden (RS)

La ‘funa’ internacional en contra de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue rompiendo barreras y muestra de ello ha sido la reciente burla de Emilia Mernes, famosa cantante pop argentina, quien no dudó en lanzar un duro dardo en tono sarcástico utilizando una de las frases más virales de la mexicana que le han generado burlas en redes sociales.

En su más reciente paso por México, la intérprete de éxitos como Perdonarte, ¿Para Qué? -con Los Ángeles Azules-, Como Si No Importara y Bunda interactuó con sus fans mexicanos y en un momento inesperado, recreó la frase “Amor, amor” con el tono agudo de la hija de Pepe Aguilar que meses atrás la colocó en el centro del escrutinio público ya que la cantante mexicana la pronunció cuando se hizo pública su boda con Christian Nodal a escaso tiempo de que el famoso terminara su relación con la argentina Cazzu y tuvieran una hija, Inti.

Los asistentes no dudaron en aplaudirle el momento a la argentina e incluso gritaron el famoso “Hermana, ya eres mexicana”, como muestra de cariño y aprobación. Internautas también han comenzado a hacer viral el momento poniendo en el reflector a Emilia Mernes y la nueva funda a Ángela Aguilar.

La estrella no dudó en recrear una de las frases más virales de la mexicana que le han generado burlas. (Crédito: Instagram/ @elmundodelafarandulatv)

“Amor”: la frase de Ángela Aguilar que le sigue generando burlas en redes

Los usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter comenzaron a replicar el “Amooooor” de Ángela Aguilar, convirtiéndolo en meme y tendencia. Algunos imitan la forma en que la cantante alarga la palabra, mientras otros crean videos de broma, parodiando situaciones cotidianas con ese mismo tono.

Diversos comentarios y clips emplean la frase para dramatizar escenas románticas o exagerar demostraciones de afecto, muchas veces con fines humorísticos o satíricos. De este modo, el “Amooooor” trascendió el ámbito de la pareja musical y se integró al lenguaje popular digital, donde se utiliza para señalar exceso de cariño o situaciones cursis, generando tanto simpatía como burla entre los internautas.

“Amor”: la frase de Ángela Aguilar que le sigue generando burlas en redes (Captura de pantalla @premiosjuventud)

Ella es Emilia Mernes

Emilia Mernes es una cantante, compositora y modelo argentina nacida el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos. Inició su carrera en el grupo de pop Rombai, donde ganó popularidad en América Latina.

En 2019 comenzó su trayectoria como solista, destacándose en géneros como reguetón y pop urbano. Ha lanzado sencillos de éxito como “Recalienta” y “No se ve”, y ha colaborado con artistas como Duki, Rusherking y Tiago PZK. Emilia se consolidó como una de las figuras emergentes de la música argentina, sumando millones de oyentes y seguidores en plataformas digitales.