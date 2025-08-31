México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

14:56 hsHoy

Viralizan video de Abelito aborreciendo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos

La suma de críticas, gestos y comentarios dentro y fuera del reality ha generado un ambiente adverso para la actriz

Por Víctor Cisneros

Abelito ya no oculta su rechazo hacia Mariana Botas dentro de la casa. (Fotos: La Casa de los Famosos México / Facebook)

La última fiesta en La Casa de los Famosos México dejó ver tensiones entre los habitantes, y una de las más evidentes fue la postura de Abelito, quien volvió a dejar en claro que no soporta a Mariana Botas.

14:11 hsHoy

Filtran nombre del quinto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 31 de agosto, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana son: Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco

Por Marco Ruiz

Filtran nombre del quinto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 31 de agosto, según encuestas finales (Televisa)

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras cuatro Galas de Eliminación, la quinta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 31 de agosto le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

14:11 hsHoy

Mariana Botas podría ser la quinta eliminada

La inminente salida de Mariana Botas de La Casa de los Famosos México 2025 ha generado un intenso debate entre los seguidores del reality, según las encuestas finales difundidas en redes sociales.

A pesar de contar con un sólido grupo de admiradores, la actriz y comediante se perfila como la quinta eliminada del programa este domingo 31 de agosto, de acuerdo con los sondeos que han anticipado con precisión anteriores expulsiones.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
14:06 hsHoy

Quiénes son los nominados finales de esta quinta semana en La Casa de los Famosos México 2025

La lista de nominados para esta semana incluye a Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

