La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

La última fiesta en La Casa de los Famosos México dejó ver tensiones entre los habitantes, y una de las más evidentes fue la postura de Abelito, quien volvió a dejar en claro que no soporta a Mariana Botas.
Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras cuatro Galas de Eliminación, la quinta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 31 de agosto le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.
La inminente salida de Mariana Botas de La Casa de los Famosos México 2025 ha generado un intenso debate entre los seguidores del reality, según las encuestas finales difundidas en redes sociales.
A pesar de contar con un sólido grupo de admiradores, la actriz y comediante se perfila como la quinta eliminada del programa este domingo 31 de agosto, de acuerdo con los sondeos que han anticipado con precisión anteriores expulsiones.
La lista de nominados para esta semana incluye a Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco.