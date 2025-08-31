México

Filtran nombre del quinto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 31 de agosto, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana son: Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco

Por Marco Ruiz

Filtran nombre del quinto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 31 de agosto, según encuestas finales (Televisa)

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras cuatro Galas de Eliminación, la quinta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 31 de agosto le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Casa de los Famosos México 2025 ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el habitante expulsado de la Gala de este domingo 31 de agosto.

Los nominados finales de esta semana son: Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco (IG: @lacasadelosfamososmx)

Entre los nominados de esta semana se encuentran Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco.

Mariana Botas podría ser la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

Pese a que la mexicana tiene un gran ejercito de fans, gracias al proyecto en el que participa junto a sus dos compañeras de Envinadas, la participación de Mariana Botas en el reality show no le ha favorecido como ella lo imagina, por lo que de acuerdo a dichas encuestas finales, ella será la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

La actriz y comediante es la habitante que podría dejar la casa más famosa de México este domingo 31 de agosto debido a que los integrantes del Cuarto Noche se han posicionado como los favoritos del público. Sumado a ello, Dalílah Polanco sigue siendo una de las consentidas de los televidentes, por lo que existen grandes posibilidades de que regrese al juego.

Mariana Botas podría ser la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 (IG: @lacasadelosfamososmx)

Ella es Mariana Botas, la actriz mexicana de Una Familias de Diez

Mariana Botas es una actriz mexicana nacida el 29 de enero de 1990 en Ciudad de México. Es conocida principalmente por su papel de Martina López González en la serie de comedia “Una familia de diez”, producida por Televisa, donde participa desde 2007.

Además, ha trabajado en otros proyectos televisivos como “La Rosa de Guadalupe” y “Mujer, casos de la vida real”. En teatro, formó parte de obras como “La estética del crimen”. Mariana también incursiona en la música y ha destacado como conductora en programas de televisión y plataformas digitales, consolidando su presencia en el entretenimiento mexicano.

