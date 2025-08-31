México

Viralizan video de Abelito aborreciendo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos

La suma de críticas, gestos y comentarios dentro y fuera del reality ha generado un ambiente adverso para la actriz

Por Víctor Cisneros

Abelito ya no oculta su
Abelito ya no oculta su rechazo hacia Mariana Botas dentro de la casa. (Fotos: La Casa de los Famosos México / Facebook)

La última fiesta en La Casa de los Famosos México dejó ver tensiones entre los habitantes, y una de las más evidentes fue la postura de Abelito, quien volvió a dejar en claro que no soporta a Mariana Botas.

Aunque en ediciones anteriores ya le había otorgado puntos en las nominaciones, esta vez su descontento quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En la grabación, difundida en X y TikTok, se observa al influencer acostado boca abajo en uno de los sillones de la sala con evidente molestia. De pronto grita: “¿Shiky?”, a lo que el conductor español responde: “Yes”. Acto seguido, Abelito reclama: “Ya pon control allá adentro”.

Shiky, sorprendido, le pregunta: “¿Qué?”, y entonces Abelito baja la voz para insistir: “¡Dile a Mariana que ya!” Aldo de Nigris, quien estaba cerca, agregó entre risas: “Cantan como niñas de ocho años”. Sin embargo, Abelito volvió a rematar con fastidio: “¡A Mariana!”

En X, la molestia de
En X, la molestia de Abelito al escuchar a Mariana Botas cantar se volvió viral. (Captura de pantalla: X)

El desencuentro con Mariana Botas

Este episodio no es un hecho aislado. A lo largo de las cinco nominaciones del reality transmitido por TelevisaUnivision, Abelito ha dado puntos en contra de Mariana, mostrando que la actriz no está entre sus favoritas. La constante tensión entre ambos ha generado conversación entre los seguidores del programa, que incluso lo consideran su “hater número uno”.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. “Abelito verdaderamente es su hater número uno, lo amo”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Te entendemos Abelito, todo México está igual”, mientras que otros recordaron que él la nominó desde la primera semana y no la ha soltado.

(Vix)
(Vix)

¿Por qué Mariana es una de las más criticadas del reality?

Mariana Botas se ha convertido en una de las participantes más polémicas de la temporada. Ha sido objeto de críticas por su voz, su físico y hasta por detalles como sus dedos pulgares chuecos, un rasgo con el que nació y que ella misma reconoció antes de entrar a la casa.

Además, su permanencia con la sudadera de Aldo de Nigris desató comentarios en redes sociales, donde la acusaron de inventarse una historia romántica que él nunca correspondió. Incluso la abuela del exfutbolista pidió en un en vivo que le devolviera la prenda, ya que era la única que tenía para cubrirse.

En dinámicas grupales, la actriz también ha recibido observaciones incómodas. Facundo, por ejemplo, se burló de su cuerpo durante una pasarela improvisada al decir: “Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo”.

Un conflicto que marca la convivencia

La constante incomodidad de Abelito hacia Mariana refleja la división que existe en la casa. Mientras algunos habitantes han logrado integrarse, ella continúa siendo centro de burlas y desencuentros. Para el público, esta tensión es uno de los elementos que mantiene el interés del reality cada semana, especialmente de cara a las nominaciones y eliminaciones.

Mariana Botas ha sido acusada
Mariana Botas ha sido acusada de inventar narrativas dentro del reality. (ViX

