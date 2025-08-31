Aarón Mercury enloquece a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3 y le ruega: “Eres perfecto, dame unos besos”

Los concursantes están nominados en este programa - Foto: Televisa

Un comentario inesperado de Aarón Mercury hacia Aldo de Nigris encendió las redes sociales durante la más reciente dinámica de La Casa de los Famosos México 3.

Mientras cumplía con el reto de señalar qué cambiaría de cada uno de sus compañeros, el influencer sorprendió al exfutbolista con una frase que desató carcajadas: “eres perfecto, wey, no mames cabrón”.

El momento rápidamente se volvió tema de conversación fuera de la casa. Muchos seguidores celebraron la cercanía entre Aldo y Aarón, aunque también surgieron rumores sobre la naturaleza de su relación.

Incluso Yeri MUA, expareja de Aarón, salió a aclarar en redes: “no es necesario que Aarón salga del clóset, yo anduve con él”.

La cena de los nominados

El episodio ocurrió en una cena organizada por La Jefa con los nominados de la semana: Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Mariana Botas, Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras y Alexis Ayala.

La dinámica pedía señalar qué aspecto cambiarían de cada compañero. Aarón fue el primero en hablar y, entre bromas y observaciones ligeras, pidió a Alexis integrarse más a las actividades y a Mariana mostrar mayor energía en el día.

Cuando le tocó hablar de Aldo, en lugar de criticarlo, soltó la declaración que marcó la noche: “eres perfecto” y “dame unos besos de buenos días”.

Aldo reaccionó con humor, aunque después recibió comentarios de otros compañeros, quienes le sugirieron poner más atención en las conversaciones y no aislarse tanto.

Entre bromas y verdades

El ejercicio dejó ver la dinámica de la casa: algunos comentarios fueron en tono de broma, otros más serios. Abelito fue descrito como alguien noble pero que debería hablar con más firmeza.

Dalílah Polanco, por su parte, confesó sentir cierta distancia con algunos tras las nominaciones.

Nadie salió ileso de las observaciones, aunque todos coincidieron en que no se trataba de defectos graves, sino de ajustes para mejorar la convivencia.

Lo que viene

La cena fue solo la antesala de lo que se espera más tenso: el sinceramiento, en el que los habitantes tendrán que decirse las cosas de frente, justo antes de la quinta eliminación de la temporada.

Mientras tanto, afuera de la casa, la conversación gira en torno a la relación entre Aarón y Aldo. En redes, su cercanía se convirtió en tendencia, entre memes, reacciones y todo tipo de interpretaciones.

Por ahora, lo único seguro es que La Casa de los Famosos México 3 sigue generando momentos inesperados que mantienen al público al pendiente, y este comentario de Aarón se suma a la lista de escenas que marcan la temporada.

