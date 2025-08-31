México

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

Nueve presuntos integrantes de este grupo criminal fueron detenidos en el municipio de Nicolás Romero

Por Ale Huitron

(FOTO: FGJEM)
(FOTO: FGJEM)

Nueve presuntos miembros de la célula delictiva autodenominada “M4″, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en el Estado de México al ser identificados como probables responsables de la comisión de delitos como extorsión, secuestro y homicidio.

Los arrestos se realizaron en distintos operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Uno de los principales operativos se llevó a cabo en la carretera Progreso-Villa del Carbón, en la colonia San José El Vidrio, municipio de Nicolás Romero, donde seis presuntos integrantes de “M4” fueron capturados.

Los sujetos, identificados como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, fueron detenidos tras amenazar con un arma de fuego a un operador de transporte público y exigirle el pago de una cuota bajo amenazas de daño físico y a su vehículo.

Las autoridades señalaron que los detenidos se identificaron como miembros de un grupo criminal originario de Jalisco y exigieron dinero a cambio de permitir que la víctima continuara trabajando y de brindarle supuesta protección.

(FOTO: FGJEM)
(FOTO: FGJEM)

Posteriormente, las investigaciones permitieron identificar y detener a Erick “N”, alias “M4”, señalado como líder de la célula, quien asumió el mando tras la detención en octubre de 2021 de David “N”, alias “El Davis”, sentenciado a 62 años de prisión por homicidio en el Penal de Tenango del Valle.

Erick “N” también es investigado por su presunta participación en la extorsión a un propietario de una barbería en Nicolás Romero, donde habría realizado disparos como medida de presión para obtener dinero.

En el curso de las indagatorias, se identificó a Arturo “N”, quien realizaba su servicio social en la Fiscalía estatal y presuntamente proporcionaba información sobre operativos policiales al grupo criminal, además de estar implicado en la venta de drogas y homicidios.

Arturo “N” fue detenido por su presunta participación en un homicidio ocurrido el 2 de febrero en la avenida Emiliano Zapata, colonia El Tráfico, donde, junto con otros individuos, habría disparado contra un hombre al que le causó la muerte.

En otra acción, fue arrestado Eduardo “N”, alias “El Diamante”, también vinculado al homicidio del 2 de febrero.

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos Crédito: Especial

Los nueve detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla y quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N” están vinculados a proceso por dos casos distintos de extorsión. Además, a Jhoan “N” y Brandon “N” se les cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de secuestro que causó la muerte de un operador de transporte público en Nicolás Romero.

Municipios donde opera la célula delictiva

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Edomex, la organización autodenominada “M4” está relacionada con delitos de extorsión, secuestro y homicidio cometidos en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla.

De acuerdo con las investigaciones, la célula operaba principalmente en agravio de operadores de transporte público, conductores particulares y comercios, especialmente barberías, en la región del Valle de México.

