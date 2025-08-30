México

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

Nueve hombres fueron detenidos por ser probables integrantes del grupo criminal dedicado a la extorsión, secuestro y homicidio

Por Ale Huitron

Foto: FGJEM
Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de nueve hombres identificados como probables integrantes de la célula “M4″, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionada con delitos de alto impacto.

Estas detenciones se efectuaron por parte de autoridades federales y estatales en el municipio de Nicolás Romero tras labores de investigación que derivaron en la ubicación de la célula delictiva, señalada por la comisión de los delitos de extorsión, secuestro y homicidio.

De cuerdo con las pesquisas, uno de los capturados fue identificado como Arturo “N”, quien de manera reciente ingresó al programa de prestadores de servicio social en la Fiscalía del Edomex.

Las autoridades mexiquenses detallaron que el hombre probablemente formaba parte del grupo criminal, y al conocer las labores internas dentro de la fiscalía, proporcionaba información respecto a las acciones policiacas en contra de la célula. Además, es señalado por comercializar drogas y cometer homicidios.

Arturo “N” fue detenido por el delito de homicidio por su probable participación en el asesinato de un hombre ocurrido el pasado 2 de febrero en la avenida Emiliano Zapata, donde en complicidad con otros hombres habría detonado armas de fuego en contra de la víctima.

Presuntos miembros de la célula
Presuntos miembros de la célula "M4" detenidos. (FOTO: FGJEM)

En una primera acción fueron detenidos seis integrantes de la célula criminal, identificados como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”.

Las capturas se efectuaron durante una movilización sobre la carretera Progreso-Villa del Carbón al ser ubicados como los responsables de amenazar y amagar a un operador de un vehículo de transporte público para que les entregara el pago de una cuota para “dejarlo trabajar, brindarle protección y no ocasionarle algún tipo de daño”.

Jhoan “N” y Brandon “N” fueron detenidos por el delito de secuestro que causa la muerte en agravio de un operador de transporte público ocurrido en el mismo municipio.

Líder de la célula también fue detenido

Las indagatoria permitieron ubicar a Erick “N”, alias “M4″, como el líder de la célula delictiva, quien asumió luego de la captura en octubre de 2021 de David “N”, alias “El Davis”, que actualmente cumple una sentencia de 62 años de prisión por homicidio en el Penal de Tenango del Valle.

Erick “N” también es investigado por su presunta participación en el delito de extorsión en agravio del dueño de una barbería, a quien amenazó con detonaciones de arma de fuego para que le entregara dinero.

(FOTO: FGJEM)
(FOTO: FGJEM)

Finalmente fue detenido Eduardo “N”, alias “El Diamante”, por su presunta relación en el asesinato de un hombre ocurrido el 2 de febrero, hecho al que también se vincula a Arturo “N”.

Los nueve hombres fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla y quedaron a disposición del juez.

En tanto, Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N” fueron vinculados a proceso por hechos diversos de extorsión.

