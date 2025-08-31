México

Cinco ideas sencillas para preparar un lunch económico y saludable en este regreso a clases

Una buena alimentación es fundamental para garantizar el correcto desarrollo de los niños y niñas, así como para potencializar su rendimiento escolar

Por Jesús Tovar Sosa

Es posible mandar a tus hijos a la escuelas con una sana alimentación a través de estas ideas a bajo costo. (iStock)

Con el regreso a clases, una de las preocupaciones más comunes entre madres, padres y cuidadores es qué mandar de lunch a los niños que sea saludable, fácil de preparar y no afecte el bolsillo.

Afortunadamente, hay opciones nutritivas que no requieren mucho tiempo ni ingredientes costosos, y que pueden ayudar a mantener la energía y concentración de los estudiantes durante la jornada escolar.

A continuación, te presentamos cinco ideas prácticas de lunch escolar que combinan buen sabor, economía y valor nutricional:

1. Wrap de atún con verduras

Una opción ligera y rica en proteína. Solo necesitas una tortilla de harina o integral, una lata de atún (de preferencia en agua), mayonesa baja en grasa y verduras ralladas como zanahoria, pepino o lechuga.

Coloca todos los ingredientes en la tortilla, enróllala y córtala a la mitad. Acompáñalo con una fruta, como una mandarina o plátano.

Preparar esta opción podría costarte al rededor de 20 pesos en un tiempo de 10 minutos.

Madres y padres suelen preguntarse sobre cuál es la mejor opción para mandar un lunch nutritivo a sus hijos sin afectar su bolsillo. Foto: (iStopck)

2. Molletes integrales

Parte un bolillo integral por la mitad, unta frijoles refritos (pueden ser caseros o de lata) y agrega un poco de queso rallado.

Hornéalo o colócalo en un sartén con tapa hasta que el queso se derrita. Se puede enviar en un recipiente con tapa para mantener el calor. Añade una botellita de agua natural o saborizada con fruta. Una porción podría costar 15 pesos.

3. Ensalada de pasta fría

Hierve una taza de pasta corta (como coditos o fusilli), déjala enfriar y mézclala con jamón de pavo en cubos, verduras cocidas (zanahoria, chicharos, elote) y una cucharadita de mayonesa o yogur natural. Puedes agregar queso panela si deseas. Es ideal para comer frío y no necesita recalentarse.

4. Rollitos de jamón y queso con frutas

Una opción muy rápida y que suele ser del agrado de los más pequeños. Enrolla una rebanada de jamón con una de queso, córtala en pequeños rollitos tipo sushi. Acompaña con bastones de manzana, zanahoria o pepino, y un poco de limón con chile en polvo (opcional).

Una alimentación saludable recae directamente en el rendimiento escolar de los niños y niñas. Foto: (iStock)

5. Panqué casero con yogur y nueces

Para un toque dulce y nutritivo. Prepara un panqué casero de plátano o avena (puedes hornear uno grande para varios días) y acompaña con un vasito de yogur natural con trozos de nueces o granola.

Es ideal para un lunch energético, sin recurrir a alimentos ultraprocesados.

Estas ideas no solo ayudan a cuidar la salud de los niños, sino que también fomentan buenos hábitos alimenticios desde pequeños. Recuerda siempre incluir agua natural como bebida principal y evitar refrescos o jugos con exceso de azúcar.

Un lunch balanceado puede marcar la diferencia en el rendimiento escolar y el bienestar diario.

