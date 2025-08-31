Cinco ideas sencillas para preparar un lunch económico y saludable en este regreso a clases

Con el regreso a clases, una de las preocupaciones más comunes entre madres, padres y cuidadores es qué mandar de lunch a los niños que sea saludable, fácil de preparar y no afecte el bolsillo.
Afortunadamente, hay opciones nutritivas que no requieren mucho tiempo ni ingredientes costosos, y que pueden ayudar a mantener la energía y concentración de los estudiantes durante la jornada escolar.
A continuación, te presentamos cinco ideas prácticas de lunch escolar que combinan buen sabor, economía y valor nutricional:
1. Wrap de atún con verduras
Una opción ligera y rica en proteína. Solo necesitas una tortilla de harina o integral, una lata de atún (de preferencia en agua), mayonesa baja en grasa y verduras ralladas como zanahoria, pepino o lechuga.
Coloca todos los ingredientes en la tortilla, enróllala y córtala a la mitad. Acompáñalo con una fruta, como una mandarina o plátano.
Preparar esta opción podría costarte al rededor de 20 pesos en un tiempo de 10 minutos.
2. Molletes integrales
Parte un bolillo integral por la mitad, unta frijoles refritos (pueden ser caseros o de lata) y agrega un poco de queso rallado.
Hornéalo o colócalo en un sartén con tapa hasta que el queso se derrita. Se puede enviar en un recipiente con tapa para mantener el calor. Añade una botellita de agua natural o saborizada con fruta. Una porción podría costar 15 pesos.
3. Ensalada de pasta fría
Hierve una taza de pasta corta (como coditos o fusilli), déjala enfriar y mézclala con jamón de pavo en cubos, verduras cocidas (zanahoria, chicharos, elote) y una cucharadita de mayonesa o yogur natural. Puedes agregar queso panela si deseas. Es ideal para comer frío y no necesita recalentarse.
4. Rollitos de jamón y queso con frutas
Una opción muy rápida y que suele ser del agrado de los más pequeños. Enrolla una rebanada de jamón con una de queso, córtala en pequeños rollitos tipo sushi. Acompaña con bastones de manzana, zanahoria o pepino, y un poco de limón con chile en polvo (opcional).
5. Panqué casero con yogur y nueces
Para un toque dulce y nutritivo. Prepara un panqué casero de plátano o avena (puedes hornear uno grande para varios días) y acompaña con un vasito de yogur natural con trozos de nueces o granola.
Es ideal para un lunch energético, sin recurrir a alimentos ultraprocesados.
Estas ideas no solo ayudan a cuidar la salud de los niños, sino que también fomentan buenos hábitos alimenticios desde pequeños. Recuerda siempre incluir agua natural como bebida principal y evitar refrescos o jugos con exceso de azúcar.
Un lunch balanceado puede marcar la diferencia en el rendimiento escolar y el bienestar diario.