Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo y quiénes se podrán inscribir este 30 de agosto, último día de registros

La Pensión Mujeres Bienestar es una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de México que comenzó a implementarse a principios de 2025 con el objetivo de seguir ayudando a la población adulta del país. Y aunque en su primera etapa se enfocó en mujeres de 63 y 64 años de edad, está ampliando su cobertura para que personas de 60, 61 y 63 años se integren durante este periodo de inscripciones.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y se encarga de entregar de manera bimestral un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a cada persona que participe. Cabe indicar que este dinero lo pueden cobrar de forma directa a través de la tarjeta Bienestar en los distintos cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La Pensión Mujeres Bienestar se encuentra con registros abiertos (X/@carlosgtorres_)

¿Cómo y quiénes se podrán registrar a la Pensión Mujeres Bienestar este 30 de agosto, último día de inscripciones?

Este periodo de registros que inició desde el pasado 1 de agosto, terminará este sábado 30. La convocatoria se está llevando a cabo de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante.

Además, estas inscripciones se llevan a cabo de manera directa en los módulos del Bienestar, los cuales brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el más cercano, se debe ingresar a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ e ingresar la entidad y el municipio.

Requisitos para inscribirse a la pensión

Ser mexicana y vivir en cualquier parte de la República Mexicana

Tener de 60 a 64 años de edad

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Teléfonos de contacto

Este periodo de registros que inició desde el pasado 1 de agosto, terminará este sábado 30

Así que tomando en cuenta este orden, el sábado 30 de agosto se podrán inscribir las aspirantes cuyo carácter inicial de la CURP empiece con cualquier letra del abecedario, siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados.

¿Por cuánto tiempo se puede tener la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar se puede tener hasta que la beneficiaria cumpla 65 años de edad, pues a partir de ese momento, pasará a ser derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esta pensión igual está disponible en las 32 entidades del país, pero va dirigida a hombres y mujeres que tengan de 65 años en adelante. Además, este 2025 el programa entrega un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos.