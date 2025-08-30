México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo y quiénes se podrán inscribir este 30 de agosto, último día de registros

La iniciativa va dirigida a adultas mayores de 60 a 64 años de edad y entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Por César Márquez

Guardar

La Pensión Mujeres Bienestar es una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de México que comenzó a implementarse a principios de 2025 con el objetivo de seguir ayudando a la población adulta del país. Y aunque en su primera etapa se enfocó en mujeres de 63 y 64 años de edad, está ampliando su cobertura para que personas de 60, 61 y 63 años se integren durante este periodo de inscripciones.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y se encarga de entregar de manera bimestral un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a cada persona que participe. Cabe indicar que este dinero lo pueden cobrar de forma directa a través de la tarjeta Bienestar en los distintos cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La Pensión Mujeres Bienestar se
La Pensión Mujeres Bienestar se encuentra con registros abiertos (X/@carlosgtorres_)

¿Cómo y quiénes se podrán registrar a la Pensión Mujeres Bienestar este 30 de agosto, último día de inscripciones?

Este periodo de registros que inició desde el pasado 1 de agosto, terminará este sábado 30. La convocatoria se está llevando a cabo de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante.

Además, estas inscripciones se llevan a cabo de manera directa en los módulos del Bienestar, los cuales brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el más cercano, se debe ingresar a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ e ingresar la entidad y el municipio.

Requisitos para inscribirse a la pensión

  • Ser mexicana y vivir en cualquier parte de la República Mexicana
  • Tener de 60 a 64 años de edad
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio
  • Identificación oficial vigente
  • Acta de nacimiento
  • Teléfonos de contacto
Este periodo de registros que
Este periodo de registros que inició desde el pasado 1 de agosto, terminará este sábado 30

Así que tomando en cuenta este orden, el sábado 30 de agosto se podrán inscribir las aspirantes cuyo carácter inicial de la CURP empiece con cualquier letra del abecedario, siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados.

¿Por cuánto tiempo se puede tener la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar se puede tener hasta que la beneficiaria cumpla 65 años de edad, pues a partir de ese momento, pasará a ser derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esta pensión igual está disponible en las 32 entidades del país, pero va dirigida a hombres y mujeres que tengan de 65 años en adelante. Además, este 2025 el programa entrega un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensionesPensiones para el BienestarRegistrosProgramas socialesAdultas mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Este es el queso con mayor cantidad de proteína y calcio que ayuda a fortalecer los huesos

Elaborado principalmente con leche de oveja, este alimento ofrece beneficios únicos para la salud ósea

Este es el queso con

Transportistas posponen movilizaciones programadas para el 1º de septiembre en CDMX

El comunicado de la Fuerza Amplia de Transportistas subraya el interés de los transportistas por actuar de forma empática tanto con la administración capitalina como con la sociedad civil, especialmente en el contexto del inicio del ciclo escolar

Transportistas posponen movilizaciones programadas para

¿Quieres estudiar en EEUU? Esta será la nueva norma para obtener una visa

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia del vecino del norte, los estudiantes extranjeros se han visto sujetos a la implementación de ciertas medidas

¿Quieres estudiar en EEUU? Esta

Mauricio Vila pide licencia para estudiar maestría en Harvard

Durante su ausencia, Raymundo Bolaños Azócar, suplente de Vila, ocupará el cargo en la Cámara Alta

Mauricio Vila pide licencia para

Claudia Sheinbaum pide a la ONU garantizar el respecto a los derechos humanos y la libertad de Pedro Castillo

La presidenta sostuvo que la libertad de Pedro Castillo representa también la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos

Claudia Sheinbaum pide a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 3 toneladas

Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina que era transportada en vehículos todo terreno en Baja California

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

Liberan a “La Güicha”, presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

Cámara de Representantes de EEUU felicita a la Armada de México por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

Detienen a “El Loco”, sobrino de “El Betito”, uno de los fundadores de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris y Alexis Ayala se preparan para enfrentar a Shiky la tarde de hoy 29 de agosto

Mayito revive pelea entre Gala Montes y Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos, asegura que pudo llegar a los golpes

¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? El clima de CDMX este 29 de agosto

Los mejores memes de Ninel Conde como ícono de los libros de historia que dejó el comentario de Priscila Valverde

Cecilia Galliano defiende a Dalílah Polanco de las críticas por su imitación a Mar Contreras en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Liga MX acusa de “arbitraria”

Liga MX acusa de “arbitraria” a la alcaldía Benito Juárez por cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes

David Faitelson arremete contra la alcaldía Benito Juárez por cierre del Estadio Ciudad de los Deportes

¿Cómo quedará el partido entre América y Pachuca de acuerdo a la IA?

Ex campeón mundial asegura que Crawford lastimará a Canelo Álvarez: “Tiene variedad y golpes imprevistos”

Chivas vs Cruz Azul, IA revela al ganador del encuentro