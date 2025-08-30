Paso a paso para inscribir a estudiantes de preescolar a la Beca Rita Cetina 2025

La Beca Rita Cetina se ha vuelto un apoyo fundamental para los estudiantes de nivel secundaria y ahora incorporará a alumnos de preescolar y primaria (X@BecasBenito)

La Beca Rita Cetina 2025 es un apoyo económico impulsado por el Gobierno federal de México para favorecer la permanencia escolar y reducir la deserción en estudiantes de nivel básico, como preescolar, primaria y secundaria, inscritos en escuelas públicas ubicadas en localidades prioritarias y pertenecientes a familias con bajos ingresos. El monto del apoyo económico consiste en mil 900 pesos por familia cada bimestre, más un adicional de 700 pesos por cada estudiante registrado. La entrega se realiza a través de la Tarjeta del Bienestar.

1. Reunir la documentación del tutor

El primer paso consiste en que el padre, madre o tutor responsable recopile los siguientes documentos:

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Número de teléfono celular de contacto.

Correo electrónico válido.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, predial u otro servicio).

2. Reunir la documentación del estudiante

Para el caso específico del estudiante de preescolar, es necesario presentar:

CURP .

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública donde está inscrito.

Grado escolar y grupo actual del estudiante.

3. Acceder a la plataforma oficial

Ingresar al sitio web oficial de la beca www.becaritacetina.gob.mx, asegurándose de tener buena conexión a internet y toda la documentación a la mano.

4. Registrar los datos del tutor

Completar, dentro de la plataforma, el formulario correspondiente, ingresando todos los datos personales solicitados (nombre completo, CURP, datos de contacto y domicilio) y adjuntando la documentación requerida.

5. Registrar al estudiante de preescolar

Seleccionar la opción para registrar a estudiantes beneficiarios. Introducir los datos del estudiante: CURP, CCT de la escuela, grado y grupo. Repetir el registro si hay más de un estudiante en la familia.

6. Finalizar el trámite

Verificar que toda la información ingresada sea correcta y que los documentos estén completos. Finalizar el registro en la plataforma. Esperar la confirmación de inscripción exitosa por parte del sistema.

7. Seguimiento y entrega del apoyo

Si el trámite es aprobado, el apoyo económico se depositará directamente en la Tarjeta del Bienestar administrada por el Banco del Bienestar. El monto es de 1,900 pesos bimestrales por familia, con 700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito.

8. Atención a dudas

En caso de presentar inconvenientes durante el registro, está disponible el número telefónico 55 11 62 03 00, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. El personal brinda asistencia a los interesados en completar el proceso.

La Beca Rita Cetina busca ampliar su cobertura a todos los niveles básicos, comenzando por secundaria y extendiéndose progresivamente a estudiantes de preescolar que cumplan con los criterios establecidos para el ciclo escolar 2025.