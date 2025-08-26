Beca Leona Vicario 2025: así puedes solicitar el apoyo económico para niñas, niños y adolescentes

Ofrece un apoyo económico mensual a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses en situación de vulnerabilidad en CDMX

En la Ciudad de México, el Gobierno local impulsa la Beca Leona Vicario 2025, un programa dirigido a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar su alimentación, educación y desarrollo integral.

Este apoyo económico se entrega mediante tarjeta electrónica y prioriza a menores de tres años, víctimas de violencia y familias con necesidades económicas.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Leona Vicario 2025?

El programa está dirigido a menores residentes en la Ciudad de México que cumplan con los siguientes criterios:

Tener de 0 hasta 17 años 11 meses de edad.

Estar inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria, secundaria o media superior, bajo un sistema escolarizado, semi escolarizado o educación en línea, a excepción de menores de 0 a 3 años.

Contar con un ingreso familiar mensual no mayor a 4 mil 763.69 pesos, según los Umbrales del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) del EVALÚA.

La Beca Leona Vicario 2025 en CDMX brinda apoyo económico y servicios integrales a niñas, niños y adolescentes vulnerables, priorizando a menores de tres años, víctimas de violencia y familias con necesidades económicas

Se da prioridad a los siguientes casos:

Víctimas de violencia.

Hijos de policías fallecidos en cumplimiento de su deber.

Menores con padres, madres o tutores fallecidos, con discapacidad permanente o privados de la libertad.

Familias monoparentales.

Monto del apoyo económico

El apoyo mensual varía según la edad y el nivel escolar:

Fechas clave y registro

El registro en línea para la Beca Leona Vicario 2025 estará disponible del 25 al 29 de agosto. En caso de que las solicitudes superen el número de lugares disponibles, se generará una lista de espera.

Documentos necesarios

Para realizar el registro se requieren los siguientes documentos:

Acta de nacimiento del menor.

CURP del menor.

Constancia escolar con máximo dos meses de antigüedad.

Comprobante de inscripción en centro de atención para menores de 0 a 3 años.

Cómo registrarse

El registro se realiza a través del portal oficial del DIF CDMX: dif.cdmx.gob.mx. El proceso es electrónico e incluye:

Pre-registro en línea. Carga de documentos solicitados. Confirmación y cita para revisión presencial si aplica.

Servicios adicionales incluidos en la beca

Además del apoyo económico, la Beca Leona Vicario 2025 ofrece servicios integrales:

Actividades culturales y recreativas como talleres, museos, teatros, conciertos y parques.

Atención psicológica para menores y sus familias.

Canalización a servicios médicos, odontológicos y unidades de rehabilitación.

Asesoría legal en temas de tutoría, custodia y actas de defunción.

Acceso a Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI).

Con estas acciones, el programa busca garantizar un entorno seguro y saludable, promoviendo la educación, la cultura y el desarrollo integral de los menores en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México.