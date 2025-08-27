México

Cuáles son los requisitos para obtener la Beca Rita Cetina 2025 para preescolar

El monto de apoyo económico que establece la Beca Rita Cetina 2025 asciende a mil 900 pesos por familia de manera bimestral, con un adicional de 700 pesos por cada estudiante

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

La Beca Rita Cetina 2025 es una iniciativa del Gobierno federal de México dirigida a impulsar la permanencia escolar entre estudiantes de nivel básico. Este apoyo económico tiene como objetivo reducir la deserción escolar y está dirigido a familias que cuentan con niñas, niños y adolescentes inscritos en preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas de localidades prioritarias. El programa prioriza a quienes tienen bajos ingresos, específicamente aquellas familias cuyos recursos son insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Para solicitar la Beca Rita Cetina 2025 destinada a estudiantes de preescolar, los tutores deben cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación solicitada por las autoridades educativas.

En cuanto a los documentos para el padre, madre o tutor, se requiere presentar la CURP, un número de teléfono celular, una dirección de correo electrónico, una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Para el estudiante que cursa el nivel preescolar, es necesario entregar la CURP, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de inscripción, así como indicar el grado y grupo escolar actual.

El proceso de solicitud para la Beca Rita Cetina 2025 se realiza en línea a través del sitio oficial designado por las autoridades https://www.becaritacetina.gob.mx/

El procedimiento comienza con el registro del tutor en la plataforma electrónica de la beca, donde es imprescindible ingresar todos los datos personales y escolares solicitados. Posteriormente, el sistema solicita registrar a cada estudiante beneficiario en la familia y, una vez que los datos estén completos, se debe finalizar el registro. Tras concluir este paso, la plataforma confirmará si la inscripción ha sido exitosa.

El monto de apoyo económico que establece la Beca Rita Cetina 2025 asciende a mil 900 pesos por familia de manera bimestral, con un adicional de 700 pesos por cada estudiante debidamente inscrito en preescolar, primaria o secundaria. El pago del beneficio se efectúa a través de la Tarjeta del Bienestar, instrumento financiero administrado por el Banco del Bienestar, lo que garantiza la entrega directa de los recursos a los beneficiarios.

La política educativa establece que este programa promueve el bienestar social de las familias con estudiantes en educación preescolar, primaria o secundaria, particularmente en escuelas públicas ubicadas en localidades prioritarias. Las reglas de operación actualizadas para 2025 remarcan la universalización progresiva de la beca en todos los niveles educativos de educación básica, iniciando de manera prioritaria en secundaria y extendiendo el beneficio a estudiantes de preescolar, para quienes cumplan con los requisitos descritos.

Para aquellas personas que tengan problemas para registrarse, se habilitó el número 55 11 62 03 00, con un horario de atención de lunes a viernes, de 08:00 a 22:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

