Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: cuándo podré recibir mi tarjeta Bienestar para cobrar el apoyo de la capacitación

El programa va dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen

Por César Márquez

Los aprendices de Jóvenes Construyendo
Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben cada mes un apoyo económico de 8, 480 pesos (Foto: Programas para el Bienestar )

Desde el 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro se ha convertido en una iniciativa importante para las personas que no estudian ni trabajan, pues gracias a la capacitación laboral han podido generar experiencia y así encontrar un empleo.

Cabe señalar que este 2025, el programa está entregando un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos, mismo que se puede cobrar de forma directa a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco. Además, los aprendices también reciben seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo o maternidad.

Cuándo podré recibir mi tarjeta Bienestar para cobrar el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro

Las personas que iniciarán su capacitación laboral a partir de 1 de septiembre, pronto recibirán un aviso donde se les indicará cuándo podrán recoger su tarjeta Bienestar. Es importante mencionar que para poder recibir el plástico, los aprendices deberán acudir con una identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte). Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los avisos en tu plataforma digital del programa.

“Si tu capacitación inicia el 1 de septiembre, pronto recibirás el aviso de convocatoria para recoger tu tarjeta del Bienestar”, indicó la página del programa.

Esta dispersión de tarjetas se llevará a cabo del 2 al 9 de septiembre, por lo que los beneficiarios podrán ver reflejado su primer pago el 28 del mismo mes en el que iniciaron su capacitación, siempre y cuando no cuenten con alguna revisión administrativa pendiente.

A través de la Tarjeta
A través de la Tarjeta Bienestar se cobra el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro (X@JovConFuturo)

Áreas de capacitación de Jóvenes Construyendo el Futuro

Por otra parte, las capacitaciones que ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro se distribuyen en nueve áreas de interés distintas que son las siguientes:

  1. Cultura y deportes
  2. Administrativa
  3. Ventas
  4. Servicios
  5. Agropecuarios
  6. Oficios
  7. Industrial
  8. Ciencia y tecnología
  9. Salud
Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen (Crédito: Programas para el Bienestar)

La capacitación deberá durar entre cinco y máximo ocho horas diarias, durante cinco días a la semana, esto lo determinará el Centro de Trabajo según su plan de actividades. Además, las y los aprendices que se hayan capacitado al menos un mes, ya podrán descargar desde su perfil en la plataforma digital una “Constancia de participación” acorde al tiempo que llevan.

Finalmente, el programa ofrece atención a través de la línea telefónica 800 841 2020, disponible de lunes a sábado entre las 8:00 y las 21:00 horas y facilita el contacto por medio de sus redes sociales: Facebook, Instagram y X (anteriormenteTwitter) para resolver cualquier inquietud o aclaración.

