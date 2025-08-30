México

Las propiedades nutrimentales de las fresas con yogurt griego

Este postre contiene diversos beneficios para la salud

Por Ignacio Izquierdo

Este postre es muy nutritivo
Este postre es muy nutritivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fresas con yogurt griego integran una opción alimenticia apreciada en diferentes edades por su perfil nutrimental. Esta combinación destaca porque aporta proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales, factores que la convierten en una alternativa relevante dentro de una dieta balanceada.

El yogurt griego ofrece una proteína de alto valor biológico. Por cada porción de aproximadamente 170 gramos, aporta cerca de 15 gramos de proteína, favoreciendo el crecimiento y la reparación de tejidos. Además, proporciona calcio, necesario para funciones óseas y musculares, junto con potasio y magnesio. Al elegir yogurt griego natural, es posible obtener estas propiedades sin incluir elevadas cantidades de azúcar o grasas saturadas.

¿Y las fresas?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fresas están compuestas principalmente por agua y contienen una baja cantidad calórica, lo que permite consumirlas con libertad en distintos regímenes alimenticios. Ofrecen vitamina C, fundamental para la formación de colágeno y el funcionamiento del sistema inmunológico, así como fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye a la saciedad tras su ingesta. Cien gramos de fresas frescas aportan casi la totalidad de la vitamina C diaria recomendada para un adulto.

El efecto combinado de ambos alimentos favorece distintas funciones en el organismo. Las proteínas del yogurt griego y la fibra de las fresas ayudan a moderar la absorción de azúcar, lo que contribuye a mantener los niveles de energía estables durante más tiempo. Esta combinación también apoya la salud digestiva: el yogurt griego contiene probióticos que promueven el equilibrio de la microbiota intestinal, mientras que la fibra de las fresas contribuye a la regularidad.

Además, las fresas contienen antioxidantes naturales, como antocianinas y otros polifenoles, que participan en la protección celular frente a la acción de los radicales libres. Esto favorece el mantenimiento de la salud a largo plazo e incide en la prevención de distintos procesos degenerativos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al consumir fresas con yogurt griego, se obtiene una mezcla que aporta nutrientes clave sin un exceso de azúcares o grasas siempre que se opte por opciones naturales y no endulzadas. Esta preparación resulta adecuada para quienes buscan mantener un peso saludable, ya que combina sensación de saciedad y bajo aporte energético.

El hábito de incluir fresas con yogurt griego en la alimentación regular puede complementar un estilo de vida saludable. Esta propuesta funciona tanto para desayunos como para meriendas rápidas, e incluso como postre en planes de alimentación variados. Su versatilidad permite adaptarla a diferentes preferencias y necesidades nutricionales individuales.,

