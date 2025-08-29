México

Layda Sansores asegura que “existen pruebas infinitas” para desaforar a Alito Moreno

La Fiscalía Anticorrupción de Campeche promovió una solicitud para retirar el fuero al gobernador del estado por presuntos actos de corrupción

Por Israel Aguilar Esquivel

Layda Sansores recordó los procesos
Layda Sansores recordó los procesos que la Fiscalía de Campeche ha abierto a Alito Moreno

Layda Sansores, gobernadora del estado de Campeche, volvió a hablar de Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue titular del poder ejecutivo de la entidad. Horas antes de la agresión en contra de Gerardo Fernández Noroña en la antigua sede del Senado, la política de Morena afirmó que “existen pruebas infinitas” para quitar el fuero al priista.

Durante su programa conocido con el nombre de Martes del Jaguar, la gobernadora del estado recordó los procesos que la Fiscalía Anticorrupción del estado de Campeche ha abierto en contra del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según dijo, cuentan con material para promover diversas solicitudes de procedencia.

“No nos damos por vencidos. Le cerraron un caso, ahí le ayudó un senador, un diputado, abrimos otro porque tenemos material para el infinito. Entonces, si le cierran ese pues ya presentamos otro. Dicen que sí encuentran motivos y ahora esperemos. Es difícil, porque no hay antecedentes de juicios de procedencia más que uno en toda la historia”, mencionó Sansores el pasado 26 de agosto.

Alito Moreno es investigado por
Alito Moreno es investigado por la Fiscalía de Campeche (Captura de pantalla)

Cabe recordar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción promovió la solicitud de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Según la argumentación, el exgobernador incurrió en el presunto desvío de MXN 83 millones 508 mil cuando estuvo al frente del poder ejecutivo estatal.

No es la primera ocasión en la que el priista cuenta con un procedimiento de dicho tipo en su contra. En el sexenio pasado, la Fiscalía de Campeche también solicitó su desafuero por presuntos delitos relacionados con corrupción, aunque la solicitud no procedió en aquella ocasión. Sobre ello, Sansores dijo:

“Esperamos que hoy tenemos una mayoría más equilibrada en la comisión instructora. Puede ser interesante, pero si este no funciona, ya tenemos preparado para el siguiente caso. Eso yo creo que lo pone nervioso, por eso lo enojó y se fue a Washington a quejarse” expresó.

Layda Sansores reconoció que la
Layda Sansores reconoció que la procedencia en contra de Alito Moreno puede ser difícil (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

¿Qué se sabe sobre la solicitud de desafuero de Alito Moreno?

De acuerdo con declaraciones de Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, la solicitud de desafuero vigente en contra del líder priista está siendo procesada y citará a los integrantes para sostener una reunión de trabajo. Posteriormente, tendrán una sesión ordinaria para emitir un dictamen.

“Si fuera de desecharse, lo tendremos que pasar al Pleno, seguramente ya habrá periodo ordinario de sesiones y si se admite, se lo tenemos que comunicar también ya en un periodo ordinario de sesiones”, dijo el pasado 19 de agosto de 2025.

