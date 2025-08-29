México

Laura Itzel Castillo asume como nueva presidenta del Senado, releva a Noroña

Con 101 votos a favor quedó aprobada la nueva integración de la Mesa Directiva para el Segundo Año de la LXVI Legislatura

Por Jaqueline Viedma

Laura Itzel Castillo asumió como
Laura Itzel Castillo asumió como nueva presidenta del Senado. (Captura de pantalla)

La tarde de este viernes 29 de agosto de 2025, el Senado de la República aprobó con 101 votos a favor la integración de la Mesa Directiva del recinto, quedando Laura Itzel Castillo Juárez como presidenta de la Cámara Alta, para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre.

En la sesión de junta previa para la elección de la Mesa Directiva se aprobaron los nombramientos de las personas que encabezarán el Senado, por lo que Gerardo Fernández Noroña se despidió del cargo y expresó su agradecimiento a todos los grupos parlamentarios.

Junto con Laura Itzel Castillo, resultaron electas las morenistas Verónica Camino Farjat como vicepresidenta, así como Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can como secretarias, tal como se había previsto.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Laura Itzel CastilloNoroñaMesa Directiva del SenadoSenado de la RepúblicaLXVI LegislaturaLilly TéllezMorenamexico-noticias

