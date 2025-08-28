Supuesto incendio a camioneta de Natanael Cano habría ocurrido durante una visita a Gabito Ballesteros

Reportan que incendio a camioneta de Natanael Cano habría ocurrido en medio de una visita a Gabito Ballesteros. (Infobae México)

Un incendio que consumió una camioneta, presuntamente propiedad del cantante Natanael Cano, provocó polémica y dejó a la opinión pública entre la sospecha y la inquietud. Sin embargo, en redes sociales aseguran que el artista estaba de visita en la residencia de otro famoso cantante de corridos tumbados, el artista Gabito Ballesteros.

El incidente ocurrió durante la noche del pasado miércoles 27 de agosto, cuando vecinos y transeúntes alertaron sobre la presencia de un vehículo envuelto en fuego a la orilla de una avenida en el norte del país. Imágenes del siniestro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales e incrementaron la controversia con cada nueva versión acerca de la identidad del dueño.

Fuentes cercanas a la escena indicaron que, al llegar los servicios de emergencia, la camioneta ya había sido gravemente afectada por las llamas. En el exterior no se reportaron personas heridas y la identidad de los tripulantes, si los hubo, no ha sido precisada.

ARCHIVO - Gabito Ballesteros durante su presentación en Verizon Stage en el Festival La Onda en Napa, California, el 2 de junio de 2024. (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP, archivo)

De inmediato surgieron rumores que relacionaron el vehículo con Natanael Cano, figura clave de los corridos tumbados y uno de los músicos más influyentes de la actualidad en la música regional mexicana.

La ausencia de declaraciones formales por parte del propio Natanael Cano o de su equipo legal ha incentivado un clima de sospecha. Cuentas de fanáticos han viralizado en redes como Facebook videos del incendio y capturas del supuesto vehículo, mientras se multiplican hipótesis sobre las posibles causas del incidente.

Una publicación en redes sociales menciona que, presuntamente, el cantante de corridos tumbados estaba de visita en al residencia de otro cantante famoso: Gabito Ballesteros.

“De acuerdo con los primeros reportes, el intérprete se encontraba de visita en la residencia de su colega y también cantante Gabito Ballesteros cuando ocurrió el siniestro. Testigos indicaron que el vehículo era conducido aparentemente por Cano al momento del incidente”, menciona la publicación en redes.

Natanael Cano incendio camioneta. (Faceboook)

Asimismo, dicha publicación revela información precisa sobre el vehículo: “La unidad afectada fue identificada como una pick up Ford Lobo Shelby, la cual quedó reducida a cenizas tras el fuego”.

Entre los comentarios destaca el cuestionamiento sobre una posible advertencia, ataque o acción dirigida por motivos ajenos a un accidente casual, interpretaciones que crecieron ante el silencio del entorno del cantante.

Natanael Cano al centro de varias controversias

Natanael Cano posa durante una entrevista en la Ciudad de México, el martes 1 de julio de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

El hecho cobra relevancia por el historial de controversias que rodean la trayectoria de Natanael Cano, quien se ha consolidado en la industria musical tanto por su popularidad como por episodios polémicos, incluyendo enfrentamientos públicos y problemas personales expuestos en diferentes plataformas.

El artista recientemente fue duramente señalado en redes sociales tras haber agredido físicamente a un DJ en el Baja Beach Fest y posteriormente destrozar su equipo de computo. Previo a ello el artista fue exhibido en redes sociales por presuntamente estacionarse en un lugar para personas con discapacidad.

Además, durante una entrevista con Pepe Garza, el mismo Cano reveló que personas lo han agredido en plena calle. El caso ejemplo fue el de una señora que le dijo “tú eres el naco que canta corridos”.

A la espera de información oficial, el incendio ha posicionado nuevamente el nombre de Natanael Cano en el centro de la controversia pública.