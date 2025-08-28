México

Peleas en el Congreso: qué episodios como el de Alito Moreno y Noroña han tenido lugar entre legisladores

El presidente de la mesa directiva y el líder del PRI protagonizaron un altercado en la antigua sede del Senado al término de una sesión

Por Israel Aguilar Esquivel

Alito Moreno acudió a la
Alito Moreno acudió a la tribuna después de la sesión (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El Congreso de la Unión en México es un lugar que, a lo largo de su historia, ha albergado álgidos e, incluso, determinantes debates que han marcado el rumbo de la historia nacional. No obstante, también ha sido escenario de enfrentamientos acalorados y discusiones que han trascendido a empujones y golpes entre legisladores.

Al término de una sesión de la Comisión Permanente, este 27 de agosto de 2025 en la antigua sede del Senado, la tribuna fue escenario de un suceso sin precedente. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y otros integrantes de la misma bancada agredieron al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, y su colaborador Emiliano González.

Aunque el reglamento de las Cámaras prohíbe dicho comportamiento entre legisladores, en años previos han tenido lugar acontecimientos de similar naturaleza.

Crédito: FIA

Qué episodios como el de Alito Moreno y Noroña han tenido lugar entre legisladores

  • Chucho Sesma vs Jorge Gaviño

Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en diciembre de 2022 en el Congreso de la Ciudad de México. En es ocasión, al exterior del salón de sesiones, Jesús Sesma, del PVEM, y Jorge Gaviño, del PRD, protagonizaron un desencuentro durante el debate en torno a la Ley de Bienestar Animal.

En esa ocasión, después de intercambiar insultos, Gaviño empujó a Sesma y este respondió con una patada en la pierna del legislador perredista. El altercado duró apenas unos segundos y lograron separarlos, aunque no dejaron de insultarse. Tras la polémica, los implicados pidieron disculpas ante la opinión pública.

Chucho Sesma y Jorge Gaviño
Chucho Sesma y Jorge Gaviño se pelearon en el Congreso de CDMX (Captura de pantalla)
  • Adán Augusto López vs Enrique Vargas

Otro episodio similar ocurrió el 5 de diciembre de 2024 durante la discusión de cambios al reglamento interno del Senado. En dicha ocasión, el coordinador de Adán Augusto López discutió con el panista Enrique Vargas con motivo de la expulsión de Miguel Ángel Yunes del PAN. Aunque los intercambios fueron desde la tribuna, la situación se agravó en los pasillos.

Mientras discutían, los implicados comenzaron a jalonearse y fueron rápidamente separados. Al notar la acción, el morenista Luis Fernando Salazar tomó a Vargas por la espalda y lo jaloneó, pero fue detenido por Manuel Velasco para evitar la escalada en la agresión.

Adán Augusto López también se
Adán Augusto López también se ha visto involucrado en peleas en el Senado (CUARTOSCURO)

Aunque han sido decenas los casos en que legisladores han chocado en discusiones y empujones, en ningún caso han sido sancionados. En el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, Gerardo Fernández Noroña adelantó que interpondrá una denuncia ante la fiscalía con la finalidad de buscar el desafuero de su agresor.

Ricardo Monreal reconoce que Noroña

Conoce la película de romance

Por qué se recomienda mezclar

Julio César Chávez niega que

Armas y drogas continúan pese
Armas y drogas continúan pese

La Casa de los Famosos

Julio César Chávez niega que

