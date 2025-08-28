México

EEUU ofrece 10 millones de dólares por “El Alfredillo”, hijo de “El Chapo” Guzmán

Guzmán Salazar es buscado por liderar, junto con su hermano Iván, la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa

Por Aura Reyna

Jesús Alfredo Guzmán Salazar es
Jesús Alfredo Guzmán Salazar es fruto del primer matrimonio de 'El Chapo'. (Infobae México | Jesús Aviles)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha anunciado una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Según el comunicado difundido a través de la cuenta oficial de ICE en la red social X (antes Twitter), Guzmán Salazar forma parte de la estructura conocida como “Los Chapitos”, un grupo liderado por los hijos de “El Chapo” que asumió el control de una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención y extradición de su padre.

Las autoridades estadounidenses advierten que Iván Guzmán debe ser considerado armado y peligroso.

Según la autoridades estadounidenses, cualquier persona que posea información relevante sobre su paradero puede comunicarse directamente al número 520-335-7315, habilitado para recibir reportes confidenciales.

ICEJesus Alfredo Guzmán SalazarEl ChapoJoaquin GuzmánLos Chapitosmexico-noticias

