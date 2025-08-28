Cuáles son las propiedades nutricionales del huitlacoche y sus beneficios para la salud

El huitlacoche es un hongo comestible que crece sobre los granos de maíz cuando estos son infectados por el hongo Ustilago maydis.
Se le reconoce por su color gris oscuro y su textura suave y es un ingrediente tradicional de la gastronomía mexicana, donde se le considera una delicia y se utiliza en diversos platillos, como quesadillas, sopas o guisos.
Este hongo transforma los granos de maíz en masas abultadas, conocidas como “tumores de maíz”, que contienen esporas de color negro-azulado.
El consumo de huitlacoche tiene una larga historia en la cocina prehispánica y se asocia tanto a usos medicinales tradicionales como a la alta cocina actual de México. Es por eso que damos una radiografía de su elevado perfil nutricional, así como de los muchos beneficios a la salud que aporta su consumo.
Radiografía del perfil nutricional del huitlacoche
Como mencionamos, el huitlacoche destaca por su aporte nutricional y su potencial como alimento funcional. Según estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sus principales propiedades nutricionales incluyen:
- Proteína: Contiene entre 9 y 18 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto seco, superior al maíz normal.
- Aminoácidos esenciales: Posee lisina y triptófano, aminoácidos fundamentales que no se encuentran en grandes cantidades en el maíz convencional.
- Fibra: Aporta fibra dietética, que favorece el funcionamiento digestivo.
- Vitaminas: Es fuente de vitaminas del complejo B, entre ellas niacina, riboflavina, tiamina y ácido fólico.
- Minerales: Destacan sus cantidades de fósforo, magnesio, potasio y calcio.
- Lípidos: Presenta bajo contenido de grasas, con presencia de ácidos grasos poliinsaturados, benéficos para la salud.
- Fenoles y compuestos antioxidantes: Su consumo puede ayudar a reducir el daño celular por estrés oxidativo.
Estos son los beneficios a la salud de consumir huitlacoche
El consumo de huitlacoche aporta diversos beneficios para la salud debido a su riqueza nutricional y a la presencia de compuestos bioactivos y entre sus principales beneficios se encuentran los siguientes:
- Mejora del perfil nutricional: Su contenido de proteínas y aminoácidos esenciales, como lisina y triptófano, contribuye al desarrollo y mantenimiento de músculos, tejidos y funciones metabólicas.
- Aporte de fibra: Favorece la salud digestiva y ayuda a prevenir el estreñimiento.
- Propiedades antioxidantes: Contiene fenoles y otros compuestos que ayudan a neutralizar el daño causado por los radicales libres, protegiendo las células y apoyando la prevención de enfermedades crónicas.
- Apoyo al sistema nervioso: Las vitaminas del complejo B presentes en el huitlacoche participan en funciones neurológicas y el metabolismo energético.
- Bajo contenido graso: Su limitado aporte de grasas lo convierte en un alimento adecuado para dietas balanceadas y personas que buscan controlar su consumo de lípidos.
- Minerales para huesos y metabolismo: Aporta fósforo, magnesio y calcio, minerales fundamentales para la salud ósea y el funcionamiento celular.
Estos beneficios hacen que el huitlacoche no solo sea un ingrediente exótico en la cocina mexicana, sino también un alimento funcional con valores añadidos para la alimentación cotidiana.