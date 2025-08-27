México

Sector manufacturero impulsa crecimiento de 4% en las exportaciones de México

Se consolidó como el principal motor, mientras que el petróleo y el rubro automotriz presentaron caídas

Por Eduardo Marsan

Guardar
Para Fernando, "Argentina es un
Para Fernando, "Argentina es un jugador menor. Hoy representa apenas el 0,36% de las exportaciones internacionales, con una fuerte concentración en productos primarios" (Foto: Movant Connection)

En julio de 2025, México logró un crecimiento del 4% en sus exportaciones de mercancías en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un valor total de 56 mil 707.8 millones de dólares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dicho incremento se debe principalmente al desempeño del sector manufacturero, que representó el 92.3% del total y registró un avance del 5.3%.

Sector rescatista

Dicho ámbito fue el que compensó las contracciones en otros segmentos, como las exportaciones petroleras, que cayeron 23% interanual hasta ubicarse en mil 865.6 millones de dólares. Ni qué decir del sector automotriz que también mostró retrocesos, con una caída del 7%, al sumar 15 mil 908.8 millones de dólares. Dentro de este rubro, los envíos hacia Estados Unidos bajaron 9.2%, aunque se observó un incremento del 4.9% hacia otros destinos.

Dentro del sector manufacturero, los principales incrementos se registraron en:

  • Maquinaria y equipo especial industrial (+28.7%).
  • Equipo profesional y científico (+17.0%).
  • Aparatos eléctricos y electrónicos (+10.2%).
  • Productos metálicos de uso doméstico (+8.0%).
  • Minerometalurgia (+4.2%).

En contraste, las exportaciones agropecuarias y pesqueras retrocedieron 5.6%, con un total de mil 504 millones de dólares. Entre los productos con mayores caídas están:

  • El ganado vacuno (-93.3%).
  • Melón, sandía y papaya (-24.4%).
  • Cebollas y ajos (-23.5%).
  • Legumbres y hortalizas frescas (-22.1%).
  • Jitomate (-16.9%).
  • Por otro lado, el aguacate tuvo un crecimiento del 13.7% y el café crudo en grano se disparó 91.8%.

En materia de comercio exterior, las importaciones alcanzaron 56 mil 724.5 millones de dólares, superando ligeramente el valor de las exportaciones y generando un déficit comercial cercano a 17 millones de dólares. Cabe decir que principalmente se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 42 mil 943 millones de dólares, nivel superior en 2.5 % al reportado en julio de 2024.

De acuerdo con el INEGI, en el primer semestre de 2025, las exportaciones sumaron 369 mil 435.9 millones de dólares, un incremento del 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones apenas tuvieron un crecieron del 0.5%, con un total de 368 mil 020 millones de dólares, lo que dejó un superávit acumulado de mil 415.9 millones.

La industria manufacturera es un pilar económico del país, constituyendo cerca del 20% del PIB y generando empleo, lo que impacta directamente en el bienestar social. Además de que el sector se está beneficiando de la tendencia del nearshoring, lo que presenta una gran oportunidad para su expansión y su fortalecimiento.

Temas Relacionados

ExportaciónSector manufactureroPIBSector petroleroSector automotrizCrecimiento económicomexico-noticias

Más Noticias

Tiktoker dona un riñón a su novio y descubre que él se casará con otra: historia se vuelve viral en TikTok

La donadora relató cómo su expareja admitió que prolongó la relación solo para asegurarse el trasplante

Tiktoker dona un riñón a

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ revela infidelidad de Omar Chaparro: “Se me cayó el mundo”

La esposa del actor habló por primera vez del momento en el que se enteró de que había otra mujer en la mira de su pareja

Lucy Ruiz ‘La Mojarrita’ revela

Popular influencer reta a Abelito para subirse al ring en la próxima edición de Supernova Strikers

La influencer solicitó a Abelito para un combate en el popular evento de box

Popular influencer reta a Abelito

Zacatecas y Oaxaca acuerdan uso de pruebas de ADN para proteger identidad de menores en juicios

El convenio tiene como objetivo fortalecer la protección del Interés Superior de la Niñez y la modernización de la justicia en México

Zacatecas y Oaxaca acuerdan uso

Correos de México suspende temporalmente envíos postales a Estados Unidos por aranceles de Trump

A partir del miércoles 27 de agosto de 2025 inicia la suspensión

Correos de México suspende temporalmente
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Ya párenle de buscar”: localizan

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

Vinculan a proceso a “La Hiena”, presunta operadora criminal en el Istmo de Tehuantepec

“Se marca otro hito histórico para la eliminación de cárteles”: EEUU tras declaración de “El Mayo” Zambada

22 policías no pasan prueba antidoping en Tijuana: dan positivo tras exámenes a fuerzas municipales

ENTRETENIMIENTO

Quién es Cibad Hernández, el

Quién es Cibad Hernández, el nuevo novio de Alicia Villarreal

Priscila Valverde destapa la verdad: la falta de privacidad casi la quiebra en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

Chalino Sánchez ‘vuelve’ a los escenarios con inédito dueto con Los Tucanes de Tijuana

Critican a Christian Nodal por su nuevo video con Kunno: “Lo ha visto más veces que a su hija Inti”

Aaron Mercury desata críticas tras polémicas declaraciones sobre víctimas de violencia en ‘LCDLFMX’

DEPORTES

Shocker se someterá a operación

Shocker se someterá a operación de mandíbula y espera volver a ser ‘guapo’ | Video

Checo Pérez desmiente mala relación con Red Bull al anunciar nuevo contrato: “Lo di todo, hasta la última vuelta”

“Mi último gran proyecto”: Checo Pérez piensa retirarse de la F1 después de Cadillac

Pumas vs Atlas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 7 del Apertura 2025?

Inter Miami vs Orlando City: ¿A qué hora y por dónde ver en México la semifinal de la Leagues Cup?