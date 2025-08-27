Sector manufacturero impulsa crecimiento de 4% en las exportaciones de México

Para Fernando, "Argentina es un jugador menor. Hoy representa apenas el 0,36% de las exportaciones internacionales, con una fuerte concentración en productos primarios" (Foto: Movant Connection)

En julio de 2025, México logró un crecimiento del 4% en sus exportaciones de mercancías en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un valor total de 56 mil 707.8 millones de dólares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dicho incremento se debe principalmente al desempeño del sector manufacturero, que representó el 92.3% del total y registró un avance del 5.3%.

Sector rescatista

Dicho ámbito fue el que compensó las contracciones en otros segmentos, como las exportaciones petroleras, que cayeron 23% interanual hasta ubicarse en mil 865.6 millones de dólares. Ni qué decir del sector automotriz que también mostró retrocesos, con una caída del 7%, al sumar 15 mil 908.8 millones de dólares. Dentro de este rubro, los envíos hacia Estados Unidos bajaron 9.2%, aunque se observó un incremento del 4.9% hacia otros destinos.

Dentro del sector manufacturero, los principales incrementos se registraron en:

Maquinaria y equipo especial industrial (+28.7%).

Equipo profesional y científico (+17.0%).

Aparatos eléctricos y electrónicos (+10.2%).

Productos metálicos de uso doméstico (+8.0%).

Minerometalurgia (+4.2%).

En contraste, las exportaciones agropecuarias y pesqueras retrocedieron 5.6%, con un total de mil 504 millones de dólares. Entre los productos con mayores caídas están:

El ganado vacuno (-93.3%).

Melón, sandía y papaya (-24.4%).

Cebollas y ajos (-23.5%).

Legumbres y hortalizas frescas (-22.1%).

Jitomate (-16.9%).

Por otro lado, el aguacate tuvo un crecimiento del 13.7% y el café crudo en grano se disparó 91.8%.

En materia de comercio exterior, las importaciones alcanzaron 56 mil 724.5 millones de dólares, superando ligeramente el valor de las exportaciones y generando un déficit comercial cercano a 17 millones de dólares. Cabe decir que principalmente se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 42 mil 943 millones de dólares, nivel superior en 2.5 % al reportado en julio de 2024.

De acuerdo con el INEGI, en el primer semestre de 2025, las exportaciones sumaron 369 mil 435.9 millones de dólares, un incremento del 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones apenas tuvieron un crecieron del 0.5%, con un total de 368 mil 020 millones de dólares, lo que dejó un superávit acumulado de mil 415.9 millones.

La industria manufacturera es un pilar económico del país, constituyendo cerca del 20% del PIB y generando empleo, lo que impacta directamente en el bienestar social. Además de que el sector se está beneficiando de la tendencia del nearshoring, lo que presenta una gran oportunidad para su expansión y su fortalecimiento.