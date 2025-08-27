México

Qué detonó la agresión entre Noroña y Alito Moreno en el Senado

El líder priista también golpeó a personal del Senado de la República, aun cuando senadoras buscaron frenarlo

Por Jaqueline Viedma

Alito Moreno líder del PRI,
Alito Moreno líder del PRI, golpeó al senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, durante sesión permanente.

La tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025, Alejandro Moreno fue de las palabras a los golpes en la tribuna del Senado de la República, el líder priista se abalanzó en contra del senador Gerardo Fernández Noroña y un trabajador del senado, perteneciente al equipo de trabajo del morenista, aun cuando diputadas y personal del recinto trataron de impedir la agresión, el priista alcanzó no se detuvo.

“¡Eres un pinche cobarde!”, se escucha decir al senador por el PRI, luego de que entonarán el Himno Nacional al termino de la sesión, justo cuando Noroña se da la vuelta para retirarse, cara a cara el morenista le responde, “No me toques, no me toques”, al tiempo que intenta retirarse de la tribuna.

Al ver la confrontación, la senadora Dolores Padierna trata de alejar a Noroña de Alito Moreno, por lo que lo toma del brazo, y al tiempo que el morenista se intenta retirar, el líder del tricolor da el motivo de su enojo: “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, además de esto, lo que habría disgustado sería que no se respeto el orden del día.

Moreno lo toma del brazo, con el mismo reclamo, pero Fernández Noroña se le abalanza y le vuelve a repetir “¡No me toques!”, sin embargo, el priista respondió a esto con más agresiones físicas que terminaron inmiscuyendo al personal del recinto y legisladores que se encontraban en la tribuna.

Alejandro Moreno no fue el único que agredió físicamente, otro priista también se involucro en la trifulca

En el zafarrancho que se armó en la tribuna del Senado de la República, Alito Moreno no fue el único priista que respondió con golpes a quien se le cruzara en el camino, una vez que el líder del tricolor comenzó a jalonear a Noroña, otros políticos intervinieron.

Crédito: AndreaChavezTre

Moreno tiró a un trabajador cercano a Noroña, quien intentó intervenir para apagar la furia del senador priista, sin embargo, este respondió tirando al suelo y golpeándolo, todo esto mientras el senador por Morena intentaba salir del lugar.

Noroña fue seguido por el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, el legislador de traje azul, jala la chamarra del presidente de la mesa directiva, soltándole un manotazo en la cabeza, por lo que más legisladores intervinieron, incluso, se escucha un grito de “¡Eres un cobarde!”.

En conferencia de prensa, el líder del PRI intentó justificar la reacción violenta diciendo, “¿Ahí si es hombre no? Gritarle a una mujer. Que venga aquí para que le pegue yo sus chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta”.

NoroñaAlito MorenoSenado de la RepúblicaPRIMorenasenadorasmexico-noticias

