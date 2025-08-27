Alito Moreno acusa a Noroña de iniciar la agresión: “Lanzó el primer empujón por cobarde”

Alito Moreno en conferencia de prensa, CDMX, 27 de agosto de 2025. Foto: YT/Cámara de Diputados

El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, aseguró que durante la sesión de la Cámara de Senadores se alteró el orden del día previamente aprobado. Señaló que el grupo de Morena realizó este cambio minutos antes de abordar los temas acordados, con el objetivo de impedir que la oposición fijara su postura y evitar que se le concediera la palabra.

Moreno afirmó que la situación derivó en un enfrentamiento físico, responsabilizando a Gerardo Fernández Noroña de haber iniciado la agresión con un empujón. “Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido”, acusó el dirigente del PRI.

Respecto al incidente declaró “al ver que yo iba a hacer la última intervención, a todas luces de cara al pueblo de México, vieron que antes de que se levantara la sesión pedimos la palabra, y pedimos la palabra para que se cumpliera el acuerdo que se tenía en el orden del día aprobado en la Mesa Directiva, de manera intransigente, de manera intolerante este cobarde cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión; y lo que hice es ir a decirle a su lugar como presidente de la mesa que diera la oportunidad de cumplimiento o qué acuerdos parlamentarios iba a hacer posteriormente”

Subrayó que estos hechos no constituyen incidentes aislados, sino parte de una estrategia de Morena para imponer silencio y control. “Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia”, expresó.

Moreno enfatizó que no cederá ante presiones ni intimidaciones y denunció que se ha utilizado el aparato del Estado para perseguirlo por alzar la voz. “Siempre voy a responder de frente, con carácter y sin miedo, para defender a México”, sostuvo.

Advirtió que el PRI no permanecerá en silencio ni inmóvil. “Vamos a salir a las calles y a exigirle a este gobierno que detenga sus abusos. No podrán callar al PRI ni al pueblo de México”, concluyó.

En la conferencia de prensa realizada poco después, recordó los ataques “sistemáticos” que ejecuta Noroña hacia periodistas, como es el caso de Azucena Uresti, el periódico El Universal o La Tribuna de Campeche; así como a la senadora Lilly Téllez.

Asimismo, señaló que el PRI está en comunicación con instituciones internacionales que “voltearán a ver a México”, convocó a organismos multilaterales a los que acudió López Obrador para acusar las situaciones que consideró injustas.

Moreno reiteró que “las denuncias ante la comunidad internacional y el mundo libre, no son un desahogo de nosotros, ni una catarsis, ni es un paño de lágrimas, nosotros trabajamos con inteligencia, con mucha estrategia y con la ley y la constitución en la mano y el derecho internacional”.

Finalmente, declaró “no se puede tratar a una acompañar a una compañera legisladora con esa falta de respeto porque ahí si es hombre este cobarde, gritando a una mujer, que venga aquí le pegue dos chingadazos yo a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta, legisladoras de la república o mujeres, porque si no lo educaron aquí en el senado lo vamos a educar”.