Metro CDMX aclara que no hubo balacera en la Línea 2

Usuarios reportaron que se escucharon disparos dentro de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Foto: X/ @MetroCDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que no hubo una balacera dentro de las instalaciones de la Línea 2, luego de recibir varios reportes de detonaciones.

En un principio, usuarios reportaron que se registraron distintos disparos en la estación Normal de esta ruta del transporte público, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 26 de agosto en esta estación de la Línea 2, lo que generó una intensa movilización de servicios de emergencia de la capital del país.

Usuarios, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, activaron la palanca de emergencia de uno de los vagones, por lo que se detuvo el tren.

Al escuchar los disparos, los usuarios activaron las palancas de emergencia del convoy. Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

El servicio en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México se suspendió por algunos minutos debido a la llegada de personal de emergencia y seguridad para realizar las labores correspondientes.

De acuerdo con la información compartida por el transporte público de la capital del país, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ingresaron a las instalaciones de las estaciones San Cosme y Normal para ubicar a dos hombres, que estaban relacionados con un presunto robo.

La dependencia de seguridad capitalina no precisó si el robo ocurrió dentro de las instalaciones de la Línea 2 o si los sujetos entraron para evitar ser capturados.

Posteriormente, el Metro de la Ciudad de México reportó que no hubo algún registro de detonaciones de armas dentro de la estación Normal, como en un principio se comenzó a rumorar y fue revelado por los usuarios.

Señalaron que durante la entrada de los diferentes servicios de emergencia de la Ciudad de México y de seguridad, la circulación de los trenes se detuvo. Precisó que la marcha de los convoys es continua.

El Metro de la Ciudad de México aclaró que no hubo disparos dentro de la Línea 2. Foto: X/@MetroCDMX.

Hasta el momento se desconoce la persona que presuntamente fue víctima de robo o si hay algún herido por el supuesto asalto.

De igual manera, se desconoce el origen de los disparos que se escucharon al exterior de la estación Normal de la Línea 2. Asimismo, tampoco se sabe si las detonaciones ocurrieron en San Cosme de esta misma ruta.

Usuarios reportaron que fueron desalojados

Debido a que en un principio se reportó disparos en la estación Normal del Metro de la Ciudad de México, los usuarios se resguardaron dentro de los trenes.

Posteriormente, indicaron que elementos de la SSC y de los distintos servicios de emergencia los desalojaron.