Ampliación Línea 12 del Metro CDMX: sin avances, así luce la obra que conectará Observatorio con Mixcoac

Así luce la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX [Cortesía Santi VR (SNT Movilidad Urbana)/ X @SntVTC]

Han transcurrido 10 años desde que inició el proyecto de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). La obra tiene el objetivo de conectar la estación Mixcoac de la Línea 7 con Observatorio de la Línea 1, terminal donde también arribará el Tren Interurbano México - Toluca.

Sin embargo, en todos estos años, los avances han sido graduales, pues hasta agosto de 2025 se desconoce en qué condiciones se encuentra la obra, ya que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) dejó de compartir actualizaciones del proyecto, también las autoridades del STC Metro no han actualizado los avances.

Recientemente, en redes sociales circularon imágenes de cómo luce uno de los puntos importantes de la ampliación de la línea dorada, en la zona de Mixcoac se está construyendo el túnel de transición que funcionará como un punto clave para la ampliación de la Línea 12, pues conectará el nuevo túnel con el antiguo túnel del STC Metro.

¿Cómo va la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX?

La cuenta @SntVTC, especializada en movilidad y transporte del Valle de México, se encargó de compartir imágenes exclusivas de cómo luce una parte de la obra de la Línea 12. Esta zona cercana a Mixcoac se encuentra al aire libre, por lo que es posible ver desde el aire los avances de la construcción del túnel.

Pero lo que sobresale es la nula presencia de personal de obras o del STC Metro, pues en los recorridos visuales se observa como si la obra se encontrara olvidada.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital, reiteró su compromiso de concluir la extensión de la llamada línea dorada hasta la estación Observatorio. En los primeros meses de 2025, la mandataria capitalina detalló que el presupuesto destinado al Metro CDMX ascendió a 23 mil millones de pesos, con la ampliación de la Línea 12 como uno de los objetivos prioritarios.

Durante una comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina, ex titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), comunicó que, hasta octubre de 2024, el avance de la ampliación de la Línea 12 alcanzaba el 52.12 por ciento.

Desde el inicio de la administración de Clara Brugada, no se han publicado reportes oficiales sobre el progreso de las excavaciones del túnel. La única información reciente provino de imágenes difundidas en redes sociales, donde la cuenta especializada en movilidad @SntVTC y el ingeniero geólogo Alejandro S. Méndez compartieron fotografías que muestran la excavación a 25 metros de profundidad bajo la superficie, así como la presencia de equipos técnicos enfrentando los retos de un subsuelo afectado por antiguos depósitos mineros.