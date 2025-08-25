México

Cómo y a partir de cuándo entregarán la CURP biométrica

Este procedimiento marca un cambio importante, ya que se esperaba una entrega presencial y física

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Se espera que las modificaciones
Se espera que las modificaciones a la ley que avalan este documento entren pronto en vigor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A un mes de iniciada la prueba piloto para la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, el Registro Nacional de Población (RENAPO) ya definió cómo será entregado este documento a quienes lo tramitaron.

Félix Arturo Arce, director de RENAPO, informó que, desde octubre, este certificado será remitido por correo electrónico. Contrario al anuncio inicial, no se entregará una credencial física. Arce señaló: “A partir del mes de octubre comenzaremos el proceso para remitir a cada uno de los titulares de los datos biométricos, su CURP vía correo electrónico. Únicamente el titular de esta CURP podrá descargarla y recibir en su correo electrónico este documento.”

En consecuencia, cada persona deberá imprimir y enmicar la CURP biométrica por cuenta propia. Este procedimiento marca un cambio importante, ya que se esperaba una entrega presencial y física, pero ahora el método será completamente digital y personalizado. La medida busca reforzar la seguridad y el control sobre el acceso a este documento oficial.

Dónde hacer el trámite

El gobierno federal ha puesto en operación 145 módulos para la tramitación de la CURP biométrica en todo el país, con presencia en las 32 entidades federativas. El objetivo de estos módulos piloto es iniciar la captura de datos biométricos antes del arranque oficial, previsto para el 16 de octubre.

Entre los datos que recopilará esta nueva CURP se encuentran huellas dactilares, iris, firma electrónica y fotografía, junto a la clave alfanumérica habitual. Inicialmente, los módulos se instalaron en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, pero el Registro Nacional de Población (Renapo) informó que la distribución ya abarca todo el territorio nacional.

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con un módulo, el Estado de México dispone de cuatro y en el resto de las entidades el trámite se realiza en oficinas locales de Renapo y del Registro Civil. La operación de los módulos piloto permitirá a los ciudadanos realizar el trámite de forma anticipada, aunque no se ha definido una fecha límite ni sanciones para quienes no lo realicen.

La información publicada en el Diario Oficial de la Federación establece que a partir del 16 de octubre será obligatorio contar con la CURP biométrica. En el debate legislativo, se contempla incorporar datos como tipo de sangre, afiliación médica y condición de donante de órganos. Al término de la fase piloto, la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunciarán los puntos oficiales para la recopilación de datos biométricos.

Temas Relacionados

CURPCURP biométricaRENAPOFélix ArceCDMXSegobmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: Priscila Valverde es la cuarta eliminada del reality

Los habitantes viven la tensión en la Cuarta Gala de eliminación

La Casa de los Famosos

Quién fue el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

Un cambio en la dinámica de eliminación aumentó la tensión en el reality

Quién fue el cuarto eliminado

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

El excampeón deberá cumplir con diversas medidas, como presentarse a audiencias y no salir del país

Boxeador Julio César Chávez Jr.

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 24 de agosto

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Temblor en México: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Cd Hidalgo, Chiapas

El sismo sucedió a las 22:13 horas, a una distancia de 101 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 35.4 km

Temblor en México: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Boxeador Julio César Chávez Jr.

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

Por extorsión y cobro de piso joven cierra su negocio de mariscos en Ensenada “Se han apoderado de mi municipio”

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Cateo en Pátzcuaro deja un detenido y más de 900 dosis de droga aseguradas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Priscila Valverde es la cuarta eliminada del reality

Quién fue el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue gala de eliminación hoy 24 de agosto

Alejandra Guzmán revela que le fue colocado ‘más titanio que nunca’ en las vértebras cervicales: “Soy biomecánica”

DEPORTES

Atlas vs América: Liga MX

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

México conquista la Serie Mundial Cal Ripken 2025 en la categoría Sub-8 ante Estados Unidos

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Juegos Panamericanos Junior: así fue la participación de la delegación mexicana en Asunción 2025