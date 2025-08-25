Cómo y a partir de cuándo entregarán la CURP biométrica

Se espera que las modificaciones a la ley que avalan este documento entren pronto en vigor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A un mes de iniciada la prueba piloto para la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, el Registro Nacional de Población (RENAPO) ya definió cómo será entregado este documento a quienes lo tramitaron.

Félix Arturo Arce, director de RENAPO, informó que, desde octubre, este certificado será remitido por correo electrónico. Contrario al anuncio inicial, no se entregará una credencial física. Arce señaló: “A partir del mes de octubre comenzaremos el proceso para remitir a cada uno de los titulares de los datos biométricos, su CURP vía correo electrónico. Únicamente el titular de esta CURP podrá descargarla y recibir en su correo electrónico este documento.”

En consecuencia, cada persona deberá imprimir y enmicar la CURP biométrica por cuenta propia. Este procedimiento marca un cambio importante, ya que se esperaba una entrega presencial y física, pero ahora el método será completamente digital y personalizado. La medida busca reforzar la seguridad y el control sobre el acceso a este documento oficial.

Dónde hacer el trámite

El gobierno federal ha puesto en operación 145 módulos para la tramitación de la CURP biométrica en todo el país, con presencia en las 32 entidades federativas. El objetivo de estos módulos piloto es iniciar la captura de datos biométricos antes del arranque oficial, previsto para el 16 de octubre.

Entre los datos que recopilará esta nueva CURP se encuentran huellas dactilares, iris, firma electrónica y fotografía, junto a la clave alfanumérica habitual. Inicialmente, los módulos se instalaron en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, pero el Registro Nacional de Población (Renapo) informó que la distribución ya abarca todo el territorio nacional.

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con un módulo, el Estado de México dispone de cuatro y en el resto de las entidades el trámite se realiza en oficinas locales de Renapo y del Registro Civil. La operación de los módulos piloto permitirá a los ciudadanos realizar el trámite de forma anticipada, aunque no se ha definido una fecha límite ni sanciones para quienes no lo realicen.

La información publicada en el Diario Oficial de la Federación establece que a partir del 16 de octubre será obligatorio contar con la CURP biométrica. En el debate legislativo, se contempla incorporar datos como tipo de sangre, afiliación médica y condición de donante de órganos. Al término de la fase piloto, la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunciarán los puntos oficiales para la recopilación de datos biométricos.