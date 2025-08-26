Vinculan a proceso a Nery “N”, implicada en el asesinato de Ximena y José, colaboradores de Clara Brugada

es una de las 13 personas capturadas (SSPC)

Nery “N” fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, homicidio y feminicidio en el caso del ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos a Clara Brugada asesinados el 20 de mayo pasado.

Se trata de una de las 13 personas capturadas por su posible intervención en el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Un juez determinó la medida en contra de Nery “N” el 25 de agosto luego de que el pasado 21 de agosto fue realizada una audiencia en la que la defensa solicitó la duplicidad del termino constitucional.

Las pruebas presentadas durante la audiencia indican que la mujer mencionada presuntamente participó en la organización del ataque y habría colaborado con las personas que agredieron a Ximena y José, según refiere el reportero Arturo Sierra de Nmás.

La detención de 13 individuos fue resultado de realizar 11 cateos en la capital del país y en el Edomex. Las personas capturadas habrían operado para que se consumara el crimen en acciones como la facilitación de vehículos y compra de celulares.

Hasta el momento la persona que detonó el arma, así como los autores materiales, no han sido capturados. Luego de los disparos contra el auto en el que viajaban los funcionarios los responsables huyeron al norte de la Ciudad y llegaron hasta el Edomex.

En un primer momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el hallazgo de una camioneta y una moto que habrían sido usadas por los responsables de la agresión. Posteriormente, la fiscalía de la CDMX, encabezada por Bertha Alcalde, indicó que fueron usados otros vehículos en el crimen.

Otro de los datos compartidos por Alcalde es que es muy probable que el homicidio de Ximena y José haya sido planeado para ejecutarse días antes (el 14 de mayo). Las averiguaciones de las autoridades apuntan a que el ataque contra los funcionarios fue resultado de una planeación anticipada.

Los otros vinculados a proceso

Apenas el pasado 22 de agosto fue reportada la vinculación a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en contra de David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y Sandra “N”, otros de los 13 capturados.

Mientras que Francisco “N” y Norma “N” fueron procesado por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.