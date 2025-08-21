México

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

La averiguaciones en el caso del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada continúan

Por Luis Contreras

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2025.-
CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2025.- Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados a balazos sobre Avenida Tlalpan al cruce con Eje 4 Xola, alcaldía Benito Juárez. Los atacantes huyeron abordo de una motocicleta.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Entre los avances en las investigaciones por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, ambos colaboradores de la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, las autoridades informaron el arresto de 13 personas que podrían estar relacionadas con el crimen ocurrido el pasado 20 de mayo.

El arresto de los 13 individuos fue compartido en un primer momento por Clara Brugada, mientras que horas después, en una conferencia conjunta, fue revelado que las detenciones fueron resultado de 11 cateos en Ciudad de México y el Estado de México.

Todavía no han sido capturado el sujeto que disparó contra los servidores, aunque las autoridades señalan que hay varias líneas de investigación y que las averiguaciones continúan.

Atacantes huyeron al Edomex; usaron varios vehículos

Un hombre acción un arma
Un hombre acción un arma contra los dos funcionarios (X/@ClaraBrugadaM)

Tres meses después del homicidio, el 20 de agosto, los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ofrecieron una conferencia.

La fiscal de la CDMX, Bertha María Alcalde, destacó que en el ataque contra Ximena y José estuvieron implicaos varios vehículos.

El hombre que acción el arma fue apoyado por un cómplice que lo esperaba con una motocicleta, la cual fue abandonada en calles de la alcaldía Benito Juárez.

Tras abandonar la camioneta, los atacantes hicieron uso de un vehículo Nissan Kicks, la cual los llevó hasta la alcaldía Iztacalco. Cabe recordar que el mismo 20 mayo, el día del asesinato, la SSC informó el aseguramiento de los dos vehículos mencionados.

Algunos de los vehículos asegurados
Algunos de los vehículos asegurados (SSC-CDMX)

Ya en Iztacalco los agresores usaron otra unidad, una camioneta Urvan, para dirigirse al norte, hacia el Edomex.

“Mediante labores de seguimiento se logró ubicar la participación de dos vehículos adicionales: Un Renault Fluence y un Chevrolet Optra, ambos automóviles, fueron detectados en actividades de vigilancia en el recorrido que los funcionarios hacían cotidianamente hacia su trabajo, así como en su seguimiento hasta su lugar de trabajo”, añadió Alcalde.

De igual manera, la fiscal compartió la hipótesis de que el ataque contra José y Ximena “fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo”. Lo anterior debido a las labores de vigilancia de los implicados fueron realizado durante el mes de mayo pasado.

Y es que la fiscal de la CDMX señala que es altamente probale que el ataque contra los colaboradores de Clara Brugada haya sido preparado para ejecutarse el 14 de mayo.

