Fiscalía de CDMX confirma que el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz se planeaba para el 14 de mayo

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que el ataque en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, estaría planeado para efectuarse el 14 de mayo, es decir, una semana antes.

En conferencia de prensa, Alcalde detalló que los trabajos de investigación pudieron determinar que los funcionarios fueron vigilados en distintos días durante sus recorridos hacia el sitio en el que laboraban en el centro de la capital.

Derivado de los trabajos, la fiscal explicó que existe la “probabilidad” de que los responsables de la agresión planearan realizar el ataque una semana antes, pero tuvieron que posponerlo debido a que no se reunieron como lo hacían de manera habitual.

“Hay un alto grado de probabilidad que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz como usualmente lo hacía a las afueras del metro Xola”, comentó.

Estas declaraciones concuerdan con el video difundido por el periodista Carlos Jiménez, quien dos días después del asesinato de los colaboradores, compartió el material en el que se observa a un presunto agresor esperar su arribo afuera del metro Xola.

Dicho video muestra a un presunto agresor que viste con casco de motociclista y un chaleco antirreflejante verde con los que aparentaba ser un trabajador de obra, quien se mantiene de pie y espera en el mismo punto donde ocurrió el ataque el 20 de mayo y a la misma hora.

En este sentido, la fiscal de la Ciudad de México detalló que el 14 de mayo fue identificado el mismo modus operandi por parte de los agresores, aunque el sujeto que habría consumado el ataque una semana después podría no ser el mismo.

“Ese día se identificaron los cinco vehículos con recorridos similares a los del 20 de mayo. Asimismo, se observa un sujeto realizando vigilancias en el lugar donde se cometió el delito, quien era una persona distinta a quien disparó el 20 de mayo pero tenía una vestimenta de construcción y el modo de operación similar", explicó.

Estos hechos llevaron al Ministerio Público a determinar que ambos funcionarios eran los objetivos de los agresores, por lo que al no llegar Ximena Guzmán como de costumbre, tuvieron que posponer el ataque.

“Esto refuerza la hipótesis de que los objetivos del ataque eran ambos funcionarios, tanto Ximena Guzmán como José Muñoz, además de que el día de los hechos es probable que los roles de los agresores hayan cambiado”, explicó.

Las autoridades confirmaron que hasta el momento hay 13 personas detenidas por su probable participación en el asesinato de Guzmán y Muñoz, sin embargo, aún no han sido capturados el tirador ni los autores intelectuales.