México

Dan prisión preventiva a Nery “N”, presunta implicada en el homicidio de Jimena y José, colaboradores de Clara Brugada

Es una de las 13 personas capturadas por el doble homicidio

Por Luis Contreras

Guardar
Los sujetos fueron capturados tras
Los sujetos fueron capturados tras 11 cateos en Estado de México y CDMX (SSPC)

Luego del arresto de 13 personas que estarían relacionadas con el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz, una mujer identificada como Nery “N” fue imputada por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa y puesta bajo la mediad de prisión preventiva.

La medida en contra de Nery “N fue informada el 21 de agosto como decisión de un juez de control. Cabe destacar que la mujer referida decidió no dar declaraciones ante las autoriades judiciales.

Será hasta el próximo lunes 25 de agosto que será determinado si la mujer es vinculada o no a proceso, lo anterior debido a que la parte defensora solicitó la duplicidad del término constitucional.

Ximena Guzmán y José Muñoz
Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo 2025. (X/@alefrausto)

En la audiencia, el juzgador determinó que el arresto de Nery “N” fue legal y decidió la medida mencionada.

Apenas un día antes, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Bertha Alcalde, ofreció detalles sobre las investigaciones por los homicidios de los funcionarios cercanos ala jefa de Gobierno.

“Tres [personas] fueron aprehendidas en el Estado de México en cumplimiento de órdenes judiciales solicitadas por la Fiscalía CDMX, al considerar su probable participación en la coordinación logística del homicidio: Jesús “N” y Arlet “N”, por los delitos de homicidio y asociación delictuosa; y Nery “N”, por asociación delictuosa”, compartió la fiscal en conferencia conjunta.

Por su parte, el Registro Nacional de Detenciones (RND) especifica que la mujer fue capturada en la colonia El Ranchito de Otumba poco después de las 8:00 de la mañana del 20 de agosto.

Entre los detenidos no está el tirador

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2025.- Ximena
CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2025.- Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados a balazos sobre Avenida Tlalpan al cruce con Eje 4 Xola, alcaldía Benito Juárez. Los atacantes huyeron abordo de una motocicleta.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Si bien ya fueron capturadas un total de 13 personas, las autoridades confirmaron que las averiguaciones en el caso continúan pues todavía no ha sido capturado el hombre que accionó el arma de fuego en contra de los funcionarios de la jefa de Gobierno.

Además, todavía hay una serie de líneas de investigación respecto al móvil del ataque perpetrado el pasado 20 de mayo en la capital del país. Incluso, las autoridades cuentan con información para señalar que, de manera muy probable, la agresión contra Ximena y José estaba planeada para el 14 de mayo, es decir, días antes.

De igual manera, las investigaciones apuntan a que se trató de un crimen con alto grado de preparación por parte de los implicados, quienes usaron varios vehículos para logar su cometido y escapar al Edomex.

Temas Relacionados

CDMXJimena GuzmánJosé MuñozClara BrugadaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Secretaria de Gobernación se reúne con coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados

Rosa Icela Rodríguez se reunió también con miembros de partidos políticos de oposición

Secretaria de Gobernación se reúne

Cuáles son los beneficios de tomar jugo de toronja por las mañanas

Esta bebida natural es ideal para iniciar tu día de manera saludable

Cuáles son los beneficios de

ISSSTE 2025: cómo obtener un préstamo de ocho meses de sueldo

En la mayoría de los créditos, la tasa de interés del 7.50%

ISSSTE 2025: cómo obtener un

Detienen en Tamaulipas a hombre vinculado con la difusión de pornografía infantil en grupos de redes sociales

La Fiscalía General de la República determinó que Juan “R” estaría relacionado con la exposición de más de 11 mil materiales relacionados con este delito

Detienen en Tamaulipas a hombre

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El sismo ocurrió a las 5:05 horas, a una distancia de 121 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 40.8 km

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tamaulipas a hombre

Detienen en Tamaulipas a hombre vinculado con la difusión de pornografía infantil en grupos de redes sociales

Detienen a hombre en Colombia en casa ligada al Cártel de Sinaloa y explotación de menores, inmueble tiene playa privada

Salió de Sinaloa por la violencia y fue asesinado en Jalisco: así fue el homicidio de Ernesto Barajas y su compadre

Caso Julio César Chávez Jr.: jueza ordena no mantener incomunicado al boxeador

ICE presume deportación de Julio César Chávez Jr. y lo define como “peligroso criminal con vínculos con El Chapo”

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal estaría atravesando una

Christian Nodal estaría atravesando una crisis económica que le impide pagar la pensión de su hija: “No tiene tanto dinero”

La historia de ‘Aún’, el éxito de Coda en voz de Xava Drago que estuvo a punto de no lanzarse

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de agosto: la ‘Jefa’ llama a todos los habitantes a la sala para un sorteo

El Conjuro 4 Último Ritos: esta es la clasificación final con la que llegará a las salas de cine en México

Ex de Ferka, conductora de Venga la Alegría, la acusa de condicionar su derecho a convivir con su hijo a “cambio de dinero”

DEPORTES

Este jugador de las Águilas

Este jugador de las Águilas del América podría emigrar al Ipswich Town de Inglaterra

Este es el gran campeón mundial con el que le gustaría pelear a Luis “Pantera” Nery

Liga MX refuerza la seguridad tras incidentes violentos: estas son las nuevas medidas para los estadios en la Jornada 6

Randy Arozarena regresaría al diamante en México, este podría ser su equipo

Juan Manuel Márquez reacciona tras la deportación de Julio César Chávez a México: “Se le auguraba buen futuro”