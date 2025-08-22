Dan prisión preventiva a Nery “N”, presunta implicada en el homicidio de Jimena y José, colaboradores de Clara Brugada

Los sujetos fueron capturados tras 11 cateos en Estado de México y CDMX (SSPC)

Luego del arresto de 13 personas que estarían relacionadas con el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz, una mujer identificada como Nery “N” fue imputada por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa y puesta bajo la mediad de prisión preventiva.

La medida en contra de Nery “N fue informada el 21 de agosto como decisión de un juez de control. Cabe destacar que la mujer referida decidió no dar declaraciones ante las autoriades judiciales.

Será hasta el próximo lunes 25 de agosto que será determinado si la mujer es vinculada o no a proceso, lo anterior debido a que la parte defensora solicitó la duplicidad del término constitucional.

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo 2025. (X/@alefrausto)

En la audiencia, el juzgador determinó que el arresto de Nery “N” fue legal y decidió la medida mencionada.

Apenas un día antes, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Bertha Alcalde, ofreció detalles sobre las investigaciones por los homicidios de los funcionarios cercanos ala jefa de Gobierno.

“Tres [personas] fueron aprehendidas en el Estado de México en cumplimiento de órdenes judiciales solicitadas por la Fiscalía CDMX, al considerar su probable participación en la coordinación logística del homicidio: Jesús “N” y Arlet “N”, por los delitos de homicidio y asociación delictuosa; y Nery “N”, por asociación delictuosa”, compartió la fiscal en conferencia conjunta.

Por su parte, el Registro Nacional de Detenciones (RND) especifica que la mujer fue capturada en la colonia El Ranchito de Otumba poco después de las 8:00 de la mañana del 20 de agosto.

Entre los detenidos no está el tirador

Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados a balazos sobre Avenida Tlalpan al cruce con Eje 4 Xola, alcaldía Benito Juárez. Los atacantes huyeron abordo de una motocicleta.

Si bien ya fueron capturadas un total de 13 personas, las autoridades confirmaron que las averiguaciones en el caso continúan pues todavía no ha sido capturado el hombre que accionó el arma de fuego en contra de los funcionarios de la jefa de Gobierno.

Además, todavía hay una serie de líneas de investigación respecto al móvil del ataque perpetrado el pasado 20 de mayo en la capital del país. Incluso, las autoridades cuentan con información para señalar que, de manera muy probable, la agresión contra Ximena y José estaba planeada para el 14 de mayo, es decir, días antes.

De igual manera, las investigaciones apuntan a que se trató de un crimen con alto grado de preparación por parte de los implicados, quienes usaron varios vehículos para logar su cometido y escapar al Edomex.