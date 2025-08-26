UNAM otorgará doctorado honoris causa a Moisés Selman, pareja de la mamá de Claudia Sheinbaum

Moisés Selman, pareja de Annie Pardo, madre de Claudia Sheinbaum, ya ha sido reconocido por la Fundación Carlos Slim (X @Fund_CarlosSlim)

Moisés Eduardo Selman Lama, médico investigador y actual pareja de Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum Pardo, será condecorado con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El Consejo Universitario aprobó otorgarle el reconocimiento junto a 13 personas entre quienes figuran la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

A través de sus medios de comunicación oficial, la máxima casa de estudios dio a conocer la decisión del Consejo Universitario para condecorar a 14 personas que han aportado conocimiento en diversas áreas, desde la medicina, astronomía, pasando por la lengua y hasta en el rubro de las ciencias sociales.

En el listado destacó el nombre del médico chileno, a quien distinguieron por su impulso y aportes a la investigación en el ámbito de las enfermedades pulmonares. Sus aportaciones científicas, dijeron, están reflejadas en más de 300 publicaciones en revistas internacionales de alto prestigio, numerosos capítulos de libros, así como edición de tres obras que cuentan con más de 56 mil citas.

La UNAM dio a conocer la noticia en sus redes sociales (X/@UNAM_MX)

No es el primer reconocimiento que Selman Lama recibe por los aportes en su campo de estudio. En junio de 2024, el investigador emérito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), recibió un premio por su trayectoria en investigación en salud por parte de la Fundación Carlos Slim. En aquella ocasión estuvo acompañado por Sheinbaum Pardo, en calidad de virtual presidenta electa.

¿Quién es Moisés Selman, médico investigador que será condecorado por la UNAM con un doctorado honoris causa?

El doctor Moisés Eduardo Selman Lama nació en Concepción, Chile, donde cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Chile, titulándose con distinción en 1970. Tres años después, en 1973, emigró a México y en 1996 obtuvo la nacionalidad mexicana. Se especializó en Neumología en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con aval de la Facultad de Medicina de la UNAM, y realizó una maestría en Ciencias Biomédicas en la misma universidad.

En 1978, Selman Lama se incorporó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), donde ha desarrollado su carrera médica y de investigación. Ha ocupado cargos como jefe de la División de Investigación Clínica y director de Investigación. Su labor ha sido clave para el crecimiento y la descentralización del instituto, así como para su integración al Subsistema de los Institutos Nacionales de Salud de México. Creó la Unidad de Investigación, que representa un referente regional en el estudio de enfermedades respiratorias y apoya el prestigio internacional del INER.

Moisés Selman Lama recibirá la condecoración junto a 13 investigadores y personalidades (X/@UNAM_MX)

Fomentó la creación de equipos interdisciplinarios para investigar asma, tuberculosis, cáncer pulmonar, apnea del sueño y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bases del quehacer académico del instituto. En reconocimiento a su legado, la Secretaría de Salud otorgó su nombre a la Unidad de Investigación.

Selman Lama se ha especializado en el estudio de enfermedades fibrosantes del pulmón y su trabajo clínico lo ha llevado a ser consultor nacional e internacional. Ha publicado más de 300 artículos, capítulos y libros, acumulando más de 56 mil citas. Demostró la progresión de la neumonitis por hipersensibilidad a fibrosis pulmonar, aportando información esencial sobre la evolución de estas afecciones.

Ha integrado organismos internacionales como el Consejo Científico de la Fundación para la Fibrosis Pulmonar de Estados Unidos, la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Respiratoria Europea. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2008), el Premio de Reconocimiento al Logro Científico de la ATS (2009) y la distinción de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México y de la Secretaría de Salud.