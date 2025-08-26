México

UNAM otorgará doctorado honoris causa a Moisés Selman, pareja de la mamá de Claudia Sheinbaum

El Consejo Universitario de la UNAM aprobó otorgar dicho grado a 14 personas entre quienes figura el médico investigador

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
Moisés Selman, pareja de Annie
Moisés Selman, pareja de Annie Pardo, madre de Claudia Sheinbaum, ya ha sido reconocido por la Fundación Carlos Slim (X @Fund_CarlosSlim)

Moisés Eduardo Selman Lama, médico investigador y actual pareja de Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum Pardo, será condecorado con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El Consejo Universitario aprobó otorgarle el reconocimiento junto a 13 personas entre quienes figuran la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

A través de sus medios de comunicación oficial, la máxima casa de estudios dio a conocer la decisión del Consejo Universitario para condecorar a 14 personas que han aportado conocimiento en diversas áreas, desde la medicina, astronomía, pasando por la lengua y hasta en el rubro de las ciencias sociales.

En el listado destacó el nombre del médico chileno, a quien distinguieron por su impulso y aportes a la investigación en el ámbito de las enfermedades pulmonares. Sus aportaciones científicas, dijeron, están reflejadas en más de 300 publicaciones en revistas internacionales de alto prestigio, numerosos capítulos de libros, así como edición de tres obras que cuentan con más de 56 mil citas.

La UNAM dio a conocer
La UNAM dio a conocer la noticia en sus redes sociales (X/@UNAM_MX)

No es el primer reconocimiento que Selman Lama recibe por los aportes en su campo de estudio. En junio de 2024, el investigador emérito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), recibió un premio por su trayectoria en investigación en salud por parte de la Fundación Carlos Slim. En aquella ocasión estuvo acompañado por Sheinbaum Pardo, en calidad de virtual presidenta electa.

¿Quién es Moisés Selman, médico investigador que será condecorado por la UNAM con un doctorado honoris causa?

El doctor Moisés Eduardo Selman Lama nació en Concepción, Chile, donde cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Chile, titulándose con distinción en 1970. Tres años después, en 1973, emigró a México y en 1996 obtuvo la nacionalidad mexicana. Se especializó en Neumología en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con aval de la Facultad de Medicina de la UNAM, y realizó una maestría en Ciencias Biomédicas en la misma universidad.

En 1978, Selman Lama se incorporó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), donde ha desarrollado su carrera médica y de investigación. Ha ocupado cargos como jefe de la División de Investigación Clínica y director de Investigación. Su labor ha sido clave para el crecimiento y la descentralización del instituto, así como para su integración al Subsistema de los Institutos Nacionales de Salud de México. Creó la Unidad de Investigación, que representa un referente regional en el estudio de enfermedades respiratorias y apoya el prestigio internacional del INER.

Moisés Selman Lama recibirá la
Moisés Selman Lama recibirá la condecoración junto a 13 investigadores y personalidades (X/@UNAM_MX)

Fomentó la creación de equipos interdisciplinarios para investigar asma, tuberculosis, cáncer pulmonar, apnea del sueño y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bases del quehacer académico del instituto. En reconocimiento a su legado, la Secretaría de Salud otorgó su nombre a la Unidad de Investigación.

Selman Lama se ha especializado en el estudio de enfermedades fibrosantes del pulmón y su trabajo clínico lo ha llevado a ser consultor nacional e internacional. Ha publicado más de 300 artículos, capítulos y libros, acumulando más de 56 mil citas. Demostró la progresión de la neumonitis por hipersensibilidad a fibrosis pulmonar, aportando información esencial sobre la evolución de estas afecciones.

Ha integrado organismos internacionales como el Consejo Científico de la Fundación para la Fibrosis Pulmonar de Estados Unidos, la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Respiratoria Europea. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2008), el Premio de Reconocimiento al Logro Científico de la ATS (2009) y la distinción de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México y de la Secretaría de Salud.

Temas Relacionados

UNAMMoisés SelmanDoctorado honoris causaClaudia SheinbaumAnnie Pardomexico-noticias

Más Noticias

Así puedes obtener gratis el libro sobre Teotihuacan que muestra su arqueoastronomía, arquitectura y paisaje

El libro destaca la convergencia entre arqueología del paisaje y arqueoastronomía para interpretar Teotihuacan como espacio físico y simbólico

Así puedes obtener gratis el

Cuachalalate: el remedio natural mexicano para combatir úlceras y males digestivos, pero que pocos conocen

Su uso medicinal se remonta a tiempos milenarios aunque muchas de las nuevas generaciones desconocen sus propiedades

Cuachalalate: el remedio natural mexicano

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: ellos son los finalistas que buscarán ser el líder de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes de prueba de líder

La Casa de los Famosos

Qué es la “tormenta negra” y qué estados afectará en México

Este fenómeno también se ha presentado en países asiáticos, por lo que enciende alertas

Qué es la “tormenta negra”

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

“Te lo juro, Yordi” y “Yordi, no me la vas a creer” son frases que alcanzaron popularidad debido a las peculiares anécdotas de la actriz mexicana radicada en Estados Unidos

“Así es, Yordi”: el conductor
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo Zambada pide frenar

El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

Por qué El Mayo Zambada no cooperará ni hablará de políticos mexicanos, según su abogado

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

El Mayo Zambada morirá en prisión por los crímenes que cometió, asegura fiscal de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: ellos son los finalistas que buscarán ser el líder de la semana

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

El Conjuro 4 Último Ritos: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos en México

Las series de Netflix México que roban la atención HOY

DEPORTES

Esto dijo Alexis Vega tras

Esto dijo Alexis Vega tras la polémica que involucró a su familia durante el Cruz Azul vs Toluca: “No es mi esposa”

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos

Liga MX: Quién es el nuevo líder de goleo tras la jornada 6