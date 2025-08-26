SEP inicio de clases 2025-2026: quiénes deben volver una semana antes a la escuela

Una semana antes del inicio de clases, algunos tendrán que comenzar a asistir a las aulas. Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el regreso a clases está cada vez más cerca, pero hay algunos que entrarán mucho antes del arranque oficial a las aulas.

La dependencia de educación federal reveló que para el lunes 1 de septiembre comenzarán las clases de manera oficial para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, así como de preparatorias, bachillerato y escuelas de nivel medio superior de la SEP.

El comienzo oficial será la fecha indicada anteriormente, pero antes de este retorno después del periodo vacacional, ya hay una lista de quiénes deben presentarse antes.

Por lo tanto, la SEP dio a conocer el listado de quiénes deben comenzar a asistir a la escuela antes del lunes 1 de septiembre.

La fecha oficial del inicio de clases para estudiantes de la SEP será el lunes 1 de septiembre. Foto: Cuartoscuro/ARCHIVO.

De igual manera, la dependencia educativa federal dio a conocer en su calendario oficial de 2025-2026 la comunidad estudiantil que deberá volver antes a las escuelas de la SEP.

Personal docente, así como educativo, quienes integran las escuelas de preescolar, primaria y secundaria y, en algunos casos, de nivel medio superior de esta dependencia, serán quienes vuelvan a clases antes del lunes 1 de septiembre.

El retorno será a partir de este lunes 25 de agosto hasta el viernes 29, por lo que su periodo vacacional ha finalizado, de acuerdo con lo confirmado y anunciado por la SEP y su calendario oficial.

Mario Delgado Carrillo explicó las propuestas de Claudia Sheinbuam a miembros del magisterio a cambio de retirar la iniciativa de reforma a Ley del ISSSTE (X/@mario_delgado)

¿Cuál es la razón por la que personal docente regresará una semana antes del inicio del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, así como lo marcado por su calendario oficial, el inicio de clases anticipado para personal docente y académico de cada aula educativa de estos planteles es por una razón.

Se debe a que se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva del lunes 25 al viernes 29 de agosto. Esto aplica para escuelas de preescolar, primaria y secundaria; en algunos casos también para algunos planteles de preparatoria, bachillerato y medio superior.

Por lo tanto, el inicio de clases para alumnos y alumnas de nivel básico y medio superior de la SEP sigue siendo el lunes 1 de septiembre.

Calendario oficial de la SEP 2025-2026. Foto: Secretaría de Educación Pública.

¿Qué son las juntas de Consejo Técnico Escolar?

Las juntas de Consejo Técnico Escolar de la SEP son reuniones periódicas en las que participan directores, docentes y personal de cada escuela.

Estas sesiones se realizan en todos los niveles educativos de educación básica en México.

El objetivo principal de estas juntas es analizar, planear y evaluar las acciones pedagógicas y administrativas del plantel, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En estos encuentros, el personal revisa resultados académicos, diseña estrategias para atender problemáticas escolares y da seguimiento a programas institucionales.