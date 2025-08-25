Con 68.4% de estudiantes en su primera opción: así impactó “Mi Derecho, mi lugar” tras eliminación del Comipems según la SEP

13/06/2023 Varios alumnos antes de comenzar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la primera jornada de la PEvAU, a 13 de junio del 2023 en Sevilla, (Andalucía, España). Más de 12.500 estudiantes se examinan de Selectividad desde este martes, en concreto, un total de 11.063 jóvenes se ha automatriculado en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión (PEvAU) en la Universidad de Sevilla (US) y 1.469 han hecho lo propio en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la convocatoria ordinaria que se celebrará durante los días 13, 14 y 15 de junio, según informan ambos centros universitarios en sendos comunicados. SOCIEDAD María José López - Europa Press

Durante la Conferencia del Pueblo, la subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Tania Rodríguez Mora presentó los resultados de la plataforma “Mi Derecho, Mi lugar” del presente año.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez reportó que, 272,793 aspirantes se registraron en la plataforma, de los cuales el 89.5% de quienes optaron por acceso directo (sin examen) fue asignado a su primera opción educativa, y 97.4% tuvo lugar en alguna de sus tres primeras opciones.

Este nuevo modelo contrasta de forma significativa con los resultados entregados por COMIPEMS en 2024, donde solo 26.2% de los estudiantes ingresaba a su primera opción, y casi un tercio debía aceptar planteles mucho menos prioritarios.

Además, se observó que 94.7% de los aspirantes inscritos a “Mi Derecho, Mi lugar” lograron asignación en alguna de las instituciones participantes, mientras que el porcentaje de jóvenes que no obtuvieron lugar —la mayoría de ellos solo postuló para UNAM o IPN—, representa 5.3%, comparado con el 12.3% de no asignados que dejó el sistema anterior.

La SEP también resaltó la incorporación de 16 nuevos planteles en la zona, así como nuevas opciones educativas, entre ellas programas de e-commerce, software embebido, inteligencia de negocios, nanotecnología, producción digital, urbanismo sostenible y más.

“La educación es un derecho no una explicación”

Mario Delgado Carillo, titular de la SEP, explicó que, en el pasado, los jóvenes interesados en estudiar a nivel medio superior debían presentar el examen “Comipems”, el cual asignaba la escuela según su desempeño.

Sobre este modelo, detalló: “Los jóvenes no podían por sí mismos (…) les generaba mucha desilusión por no estudiar en la escuela que ellos querían”, y añadió que era “profundamente injusto porque la educación es un derecho, no una competencia o cuestión de mérito”.

En respuesta a una petición de Sheinbaum, se creó la plataforma “Mi Derecho, Mi lugar”, cuyo objetivo es permitir que los jóvenes elijan libremente la institución donde desean continuar sus estudios, eliminando la necesidad de un examen de selección.

“No tiene que haber examen”, enfatizó Delgado al recalcar que la educación es un derecho que debe garantizarse sin restricciones.

Información en desarrollo...