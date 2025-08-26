El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

Ismael "El Mayo" Zambada y su abogado Frank Pérez (REUTERS/Jane Rosenberg)

Luego de la captura y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa inició una ola de violencia. Hubo secuestros, asesinatos, detenciones, entre otros hechos. Ahora, tras declararse culpable de dos cargos, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, pide que la violencia en la entidad sea evitada.

“Mi cliente también es consciente del impacto de este caso en su estado natal, Sinaloa. Hace un llamamiento al pueblo de Sinaloa para que mantenga la calma, ejerza la moderación y evite la violencia”, es parte de lo compartido por el defensor legal del Mayo en EEUU, Frank Pérez.

Pide paz en Sinaloa

Zambada, a través de su abogado, asegura que “nada se gana con el derramamiento de sangre” y pide a la comunidad que busque la paz, pensando en el futuro.

En Sinaloa han sido registradas detenciones, enfrentamientos y homicidios (Cuartoscuro)

Luego del arresto de Ismael Zambada en Sinaloa fue reportada una lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa. Por un lado, la estructura antes lidera por El Mayo y, por otro lado, la facción liderada por los hijos del Chapo Guzmán.

Hasta junio pasado Sinaloa registraba mil 405 personas asesinadas y mil 862 desaparecidas, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Las autoridades incluso optaron por informa de manera periódica las acciones en la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya.

A lo largo de los meses han sido registradas agresiones contra integrantes de las fuerzas de seguridad, así como la desactivación de laboratorios clandestinos.

El Mayo se declara culpable en EEUU

Ismael Zambada aceptó su responsabilidad en dos cargos (REUTERS/Jane Rosenberg)

Como se tenía previsto, El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos en su contra ante las autoridades de Estados Unidos. Lo anterior es celebrado por la fiscal Pamela Bondi como un evento histórico y considera que el hombre que lideró al Cártel de Sinaloa morirá en prisión.

Si bien el abogado del Mayo, Frank Pérez, señala que su cliente se declaró culpable, también asegura que esto no significa que haya un acuerdo con las autoridades y por lo tanto Ismael Zambada no planea mencionar a políticos.

Y es que durante la audiencia del 25 de agosto el propio Mayo Zambada reconoció que para poder operar tuvo que sobornar policías, militares y políticos.

Fue al termino de la audiencia que Frank Pérez compartió un posicionamiento sobre lo sucedido en Brooklyn, Nueva York. Además de negar categóricamente que Ismael Zambada tenga un acuerdo con las autoridades pues a decir del abogado, los datos con los que cuenta El Mayo se quedarán con el propio capo.