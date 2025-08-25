México

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

Joseph Nocella Jr. dio a conocer un mensaje tras la audiencia en la que el líder del Cártel de Sinaloa “pidió perdón” por los crímenes cometidos

Por Israel Aguilar Esquivel

Joseph Nocella Jr. es fiscal
Joseph Nocella Jr. es fiscal de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa que se mantuvo prófugo durante más de cinco décadas, se declaró culpable por dos cargos ante el juez Brian Cogan. Tras el suceso que las autoridades de los Estados Unidos atribuyeron el carácter de histórico, el fiscal de Nueva York, Joseph Nocella Jr. agradeció al gobierno de México.

Al término de la audiencia de Ismael Zambada García, el fiscal de Nueva York dio a conocer detalles sobre el acto, así como su opinión sobre la confesión de El Mayo. Luego de afirmar que el Cártel de Sinaloa “ha sido decapitado” tras la caída de El Chapo, dijo que:

“Quiero agradecer a nuestros aliados en el FBI, Seguridad Nacional y la DEA, así como otras numerosas entidades y organismos del gobierno. También quiero agradecerle a nuestros homólogos en el gobierno de México”.

El Mayo se declaró culpable
El Mayo se declaró culpable por dos delitos (REUTERS/Jane Rosenberg)

Si bien la detención de Zambada García por parte de las autoridades en los Estados Unidos fue un suceso de enorme relevancia en el combate al crimen organizado, debido al bajo perfil que lo caracterizaba, la participación del gobierno de México ha sido cuestionada. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que el gobierno de aquel país no ha emitido información clara en torno al suceso.

Según las versiones, en julio de 2024, Zambada habría sido llevado a Texas con engaños de un alto líder del Cártel de Sinaloa. Al descender de la aeronave en la que viajaron, en un aeródromo cerca de Nuevo México, tanto él como Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, fueron detenidos por policías de los Estados Unidos.

A más de un año de la detención, Sheinbaum Pardo ha insistido en que el gobierno de México continúa esperando información detallada sobre la detención de Zambada García. Aunque destacó el intercambio de información entre gobiernos, negó que el caso del Mayo se encuentre en la misma situación.

El Mayo Zambada no pisó
El Mayo Zambada no pisó una prisión en más de cinco déCadas (Andrei Renteria/Folleto vía REUTERS)

“No han entregado nueva información, ni a la Fiscalía, ni a al Secretaría de Seguridad, ni a Relaciones Exteriores. Bueno. Vamos a esperar el día a día (...) Hay comunicación en muchos temas, en particular en este no tenemos conocimiento”, dijo la mandataria durante la conferencia de prensa de este 25 de agosto de 2025.

Mayo Zambada se declara culpable y pide perdón

Durante la audiencia, Zambada García se declaró culpable por transportar y vender un millón 500 mil kilogramos de cocaína en los Estados Unidos, entre 1980 y 2024.

Asumo la responsabilidad de todo y pido disculpas a todos los afectados por mis acciones”, dijo el Mayo ante el juez en Brooklyn.

Cabe mencionar que la Fiscalía descartó pedir la pena de muerte para Zambada García. Aún así, deberá enfrentar una sentencia, misma que le será comunicada el próximo 13 de enero de 2026.

