El Mayo Zambada morirá en prisión por los crímenes que cometió, asegura fiscal de EEUU

Con la declaración de culpabilidad, EEUU considera que está más cerca de la “eliminación” de los cárteles

Por Luis Contreras

El Mayo se declaró culpable
El Mayo se declaró culpable de dos cargos (REUTERS/Jane Rosenberg)

Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, declaró su culpabilidad en dos cargos frente al juez Brian Cogan en Brooklyn, Estados Unidos, con ello, el exlíder criminal confesó haber sobornado militares, políticos y policías.

“El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas, morirá en una prisión de EEUU donde él pertenece. Su declaración nos lleva un paso más cerca de lograr nuestro objetivo de eliminar los cárteles de las drogas y las organizaciones criminales internacionales”, declaró Pamela Bondi en conferencia de prensa del 25 de agosto.

Bondi calificó los hechos como una victoria histórica para el Departamento de Justicia y para los EEUU ya que Zambada confesó una vida criminal dedicada al servicio el Cártel de Sinaloa.

Pamela Bondi durante la conferencia
Pamela Bondi durante la conferencia de presa (X/@OctaGuz)

De igual manera, la fiscal de EEUU señaló que El Mayo fue uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo.

Agradeció a las autoridades mexicanas, quienes han entregado a diversos criminales a EEUU. Cabe recordar que en febrero pasado fueron enviados 29 capos y en agosto otros 26, sin embargo, Ismael Zambada está en territorio estadounidense por un secuestro.

“Queremos agradecer a las autoridades de México por haber traído a estos líderes de los cárteles ante la justicia. No vamos a discutir detalles específicos de investigaciones”, comentó la fiscal.

El Mayo pide perdón en EEUU

Durante la audiencia, Zambada García aseguró haber iniciado en el mundo criminal en el trafico de marihuana cuando tenía 19 años y posteriormente pasó a la venta de otras sustancias, específicamente la cocaína.

"Asumo la responsabilidad de todo y pido disculpas a todos los afectados por mis acciones", declaró el otrora líder del Cártel de Sinaloa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

