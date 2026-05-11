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Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este 11 de mayo

El precio de los combustibles cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

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Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)
Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

¿No sabes cuál es el precio de los combustibles por litro en Nuevo León? Consulta a continuación los precios más caros y más baratos de este 11 de mayo, según la informaciónde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de las gasolinas.

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Nuevo León: el precio de la gasolina hoy

El valor de la gasolina magna este día se ubica en 24.002 pesos el litro en promedio.

Por su parte el costo de la gasolina premium de hoy está en 29.463 pesos el litro en promedio.

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En cuanto al precio del diésel se vende en 27.449 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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