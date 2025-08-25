Dónde están las Farmacias del Bienestar y cómo registrarse para recibir medicinas gratis

El programa de Farmacias del Bienestar prioriza el abastecimiento de medicamentos para personas adultas mayores y quienes viven con discapacidad.
Las farmacias que ya operan en Oaxaca sirven como modelo: allí, los beneficiarios acceden a consultas médicas ilimitadas, hasta 3 medicamentos mensuales del cuadro básico, 6 estudios anuales del cuadro básico y la entrega de dos pares de lentes graduados de hasta cuatro dioptrías.
La estrategia se complementa con el programa “Salud casa por casa”, que moviliza a médicos y enfermeros para brindar atención directa en los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad. Actualmente, este esquema cuenta con 1.400 médicos y enfermeros que atienden a 1.600.000 adultos mayores y personas con discapacidad, aunque la meta es alcanzar los 2.200 trabajadores de la salud.
Cómo registrarse en la Farmacia del Bienestar
Es importante tener a la mano los siguientes documentos, este es el enlace para llenar el formato: https://farmaciasbienestar.oaxaca.gob.mx/#/registroBeneficiario/index
- FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO: Se descarga automaticamente terminando el pre-registro
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: INE vigente; Constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad municipal;
- CURP (Clave única de registro de población)
- COMPROBANTE DE DOMICILIO: No anterior a 3 meses
- ACTA DE NACIMIENTO DE LAS Y LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS: Clave única de registro de población de las y los dependientes económicos (hasta 4)
- CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO Y DE ACCESO A LA SALUD: Se rellena al momento del pre-registro
Dónde están las Farmacias del Bienestar
Aunque se prevé que haya cientos de farmacias a lo largo del país, por el momento las primeras 11 están en Oaxaca, las cuales comenzarán a operar en septiembre para extenderse paulatinamente.
- 10 de Marzo (No. 108, Lomas de San Jacinto, 68013 Oaxaca de Juárez, Oax
- Murguía 647 Agencia de Policia Esquipulas, 71232 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.
- San Diego de los Hornos No.234, Cabecera Municipal Sta Lucia del Camino, 71240, Santa Lucía del Camino, Oax.
- Meneyaleda No. 100. Carr. Monte Alban, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 68154
- 3 de Octubre 411, Barrio Abajo, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax.
- Calle 5 de mayo S/N, Centro, 70900 San Pedro Pochutla, Oax.
- Azalea S/N, Jardines del Sur, 69007 Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax.
- Calle Independencia, No. 386.Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca
- Mazatlan 16, Huautla de Jiménez, 68500 Huautla de Jiménez, Oax.
- Av. Norberto Aguirre Palancares #307, colonia centro, Santiago Pinotepa nacional
- 2 de abril 84A, 1RA., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax
Qué beneficios ofrece la Farmacia del Bienestar
- Ilimitada: Consulta médica, revisión dental, operatoria dental y examen de la vista
- Mensual: Tres medicamentos de cuadro básico
- Anual: Seis estudios de laboratorios de Cuadro Básico, dos pares de lentes graduados de hasta 4 dioptrías