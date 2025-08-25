Dónde están las Farmacias del Bienestar y cómo registrarse para recibir medicinas gratis

Se esperan 500 Farmacias del Bienestar. Crédito: @lunadeandromeda X

El programa de Farmacias del Bienestar prioriza el abastecimiento de medicamentos para personas adultas mayores y quienes viven con discapacidad.

Las farmacias que ya operan en Oaxaca sirven como modelo: allí, los beneficiarios acceden a consultas médicas ilimitadas, hasta 3 medicamentos mensuales del cuadro básico, 6 estudios anuales del cuadro básico y la entrega de dos pares de lentes graduados de hasta cuatro dioptrías.

La estrategia se complementa con el programa “Salud casa por casa”, que moviliza a médicos y enfermeros para brindar atención directa en los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad. Actualmente, este esquema cuenta con 1.400 médicos y enfermeros que atienden a 1.600.000 adultos mayores y personas con discapacidad, aunque la meta es alcanzar los 2.200 trabajadores de la salud.

Cómo registrarse en la Farmacia del Bienestar

Es importante tener a la mano los siguientes documentos, este es el enlace para llenar el formato: https://farmaciasbienestar.oaxaca.gob.mx/#/registroBeneficiario/index

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO: Se descarga automaticamente terminando el pre-registro

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: INE vigente; Constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad municipal;

CURP (Clave única de registro de población)

COMPROBANTE DE DOMICILIO: No anterior a 3 meses



ACTA DE NACIMIENTO DE LAS Y LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS: Clave única de registro de población de las y los dependientes económicos (hasta 4)

CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO Y DE ACCESO A LA SALUD: Se rellena al momento del pre-registro

Dónde están las Farmacias del Bienestar

Oaxaca ya cuenta con Farmacias del Bienestar. Crédito: STPS Oaxaca

Aunque se prevé que haya cientos de farmacias a lo largo del país, por el momento las primeras 11 están en Oaxaca, las cuales comenzarán a operar en septiembre para extenderse paulatinamente.

10 de Marzo (No. 108, Lomas de San Jacinto, 68013 Oaxaca de Juárez, Oax

Murguía 647 Agencia de Policia Esquipulas, 71232 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.

San Diego de los Hornos No.234, Cabecera Municipal Sta Lucia del Camino, 71240, Santa Lucía del Camino, Oax.

Meneyaleda No. 100. Carr. Monte Alban, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 68154

3 de Octubre 411, Barrio Abajo, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax.

Calle 5 de mayo S/N, Centro, 70900 San Pedro Pochutla, Oax.

Azalea S/N, Jardines del Sur, 69007 Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax.

Calle Independencia, No. 386.Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca

Mazatlan 16, Huautla de Jiménez, 68500 Huautla de Jiménez, Oax.

Av. Norberto Aguirre Palancares #307, colonia centro, Santiago Pinotepa nacional

2 de abril 84A, 1RA., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax

Qué beneficios ofrece la Farmacia del Bienestar

Ilimitada: Consulta médica, revisión dental, operatoria dental y examen de la vista

Mensual: Tres medicamentos de cuadro básico

Anual: Seis estudios de laboratorios de Cuadro Básico, dos pares de lentes graduados de hasta 4 dioptrías