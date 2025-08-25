México

¿Caspa? Prepara este shampoo casero para eliminarla

Receta sencilla con ingredientes accesibles que ayuda a eliminar escamas, controlar hongos y restaurar el equilibrio del cuero cabelludo

Por Gerardo Lezama

Guardar
La caspa es una afección
La caspa es una afección común caracterizada por escamas blancas, picazón e irritación en el cuero cabelludo. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La caspa es una afección común del cuero cabelludo que se manifiesta como escamas blancas visibles, picazón persistente e irritación.

Aunque suele asociarse con falta de higiene, en realidad puede tener múltiples causas: desequilibrio del pH, proliferación de hongos como Malassezia, dermatitis seborreica, estrés, clima seco o uso excesivo de productos agresivos.

Combatirla requiere más que un shampoo comercial: se necesita una fórmula que limpie, regule y restaure el equilibrio natural del cuero cabelludo.

Una alternativa efectiva y económica es este shampoo casero exfoliante, elaborado con ingredientes accesibles que puedes tener en tu hogar y que ayudan a remover células muertas, controlar hongos y limpiar profundamente sin dañar la piel.

Un shampoo casero exfoliante puede
Un shampoo casero exfoliante puede ayudar a combatir la caspa de forma efectiva y económica. - crédito iStock

Para preparar el shampoo casero necesitas:

  • ½ taza de shampoo neutro o de uso diario
  • 2 cucharaditas de azúcar blanca
  • 3 cucharadas de vinagre de manzana
  • 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

Cada componente integrado en la mezcla cumple una función específica:

  • El azúcar exfolia suavemente y desprende las escamas adheridas.
  • El vinagre de manzana regula el pH y combate microorganismos.
  • El bicarbonato ayuda a eliminar impurezas y residuos acumulados.
  • El shampoo sirve como base limpiadora y facilita la aplicación.

El método de preparación es el siguiente:

  1. Vierte la ½ taza de shampoo en un recipiente limpio.
  2. Agrega las 2 cucharaditas de azúcar blanca y mezcla ligeramente.
  3. Incorpora las 3 cucharadas de vinagre de manzana.
  4. Añade las 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Es normal que burbujee.
  5. Remueve hasta obtener una mezcla homogénea.
El desequilibrio del pH, hongos
El desequilibrio del pH, hongos como Malassezia, dermatitis seborreica y el estrés son causas frecuentes de la caspa. Foto: (iStock)

Modo de uso:

  • Aplica sobre el cuero cabelludo húmedo.
  • Masajea suavemente con las yemas de los dedos durante 2 a 3 minutos.
  • Enjuaga con abundante agua tibia.

Este tratamiento debe aplicarse dos veces por semana. Usarlo con mayor frecuencia podría resecar el cuero cabelludo, especialmente si tienes piel sensible.

No se recomienda sustituir el shampoo habitual, sino integrarlo como complemento dentro de tu rutina capilar.

Consultar a un dermatólogo es
Consultar a un dermatólogo es fundamental si la caspa persiste o se acompaña de inflamación o caída del cabello.(AdobeStock)

Los primeros resultados suelen notarse después de la segunda semana, con una reducción visible de las escamas y una sensación de limpieza más duradera. La constancia es clave para mantener el cuero cabelludo libre de caspa.

Este remedio casero es útil en casos leves o moderados. Si la caspa persiste o se acompaña de inflamación, dolor o caída excesiva del cabello, lo recomendable es consultar a un dermatólogo.

Un cuero cabelludo sano no solo mejora la apariencia, también fortalece el crecimiento capilar, mejora la oxigenación de los folículos y eleva tu confianza en el día a día.

Temas Relacionados

SaludEstilo de VidaShampooCaspaCuero cabelludomexico-noticias

Más Noticias

Las fuentes de proteína que ayudan a ganar masa muscular, pero que pueden causar aumenta de peso

Estos alimentos son ricos en dicho nutriente, pero deben consumirse con moderación

Las fuentes de proteína que

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en México

Netflix busca mantenerse en el preferencias de la gente a través de estos personajes

¿Qué ver en Netflix? Estas

Las películas favoritas del público en Prime Video México

Prime Video se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Las películas favoritas del público

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

En la batalla entre servicios de streaming, Prime Video busca mantenerse a la cabeza

Este es el top 10

Qué beneficios tiene comer un puñado de almendras en ayunas antes de desayunar

Este fruto seco es ideal para comenzar el día de manera saludable

Qué beneficios tiene comer un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por extorsión y cobro de

Por extorsión y cobro de piso joven cierra su negocio de mariscos en Ensenada “Se han apoderado de mi municipio”

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Cateo en Pátzcuaro deja un detenido y más de 900 dosis de droga aseguradas

Cae líder de Los Alfas, célula del CJNG, por homicidio en Zinacantepec

ENTRETENIMIENTO

¿Qué ver en Netflix? Estas

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en México

Las películas favoritas del público en Prime Video México

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

K-pop: los 10 hits que no paran de sonar en iTunes México

La humillante respuesta de YosStop a Caeli tras ser retada por ella a pelea de box: “Otra vez tienes hambre”

DEPORTES

Atlas vs América: Liga MX

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

México conquista la Serie Mundial Cal Ripken 2025 en la categoría Sub-8 ante Estados Unidos

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Juegos Panamericanos Junior: así fue la participación de la delegación mexicana en Asunción 2025