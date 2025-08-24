México

¿Rescatarán Xochimilco y Tláhuac? Clara Brugada proponer nuevo plan estratégico para la zona lacustre en CDMX

Indicó que se implementarán medidas para mejorar la gestión del agua y los sistemas de desagüe, así como para fortalecer la producción agrícola de tales entidades

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
Clara Brugada propone estrategia para
Clara Brugada propone estrategia para recuperar la zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac. | @Gobierno CDMX

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, realizó una visita de trabajo a la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco. Durante el recorrido, informó que implementará una estrategia enfocada en mejorar la gestión del agua y los sistemas de desagüe, con la finalidad de fortalecer la producción agrícola en la entidad.

En compañía de habitantes, productores y representantes ejidales, la mandataria afirmó que su administración apoyará en el desarrollo de la zona lacustre capitalina, que es reconocida como patrimonio cultural y natural de la humanidad. Por ello, anunció el arranque de un plan estratégico para la gestión integral de las áreas chinamperas de Xochimilco y Tláhuac.

Señaló que la estrategia responde a una demanda de la comunidad, que hace meses optó por realizar una consulta ciudadana para solicitar a su gestión un plan orientado a mejorar la gestión del agua y los desagües en San Gregorio Atlapulco. La dirigente también adelantó sobre la rehabilitación de espacios públicos en el pueblo, con el programa ‘Yolotl Anáhuac’.

CDMX impulsará zonas lacustres: acciones

Brugada Molina señaló que estas acciones buscan impulsar el rescate de la ciudad lacustre, la cual ha enfrentado cierto abandono. Además, reiteró el compromiso de su gestión para apoyar el desarrollo de la zona, favoreciendo la producción agrícola, la mejora de los servicios públicos y la preservación de la identidad de las comunidades originarias.

Como parte de ello, las autoridades capitalinas instruyeron a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la Secretaría de Pueblos Originarios (Sepi) coordinarse con la comunidad para diseñar un plan comunitario de manejo para la conservación de los cuerpos de agua y lagunas de Xochimilco y Tláhuac.

Dichas acciones contemplarán la participación directa de los habitantes, mediante la apertura de espacios de diálogo en los que podrán presentar propuestas y contribuir de manera activa en la toma de decisiones para el cuidado de la zona.

Clara Brugada propone estrategia para
Clara Brugada propone estrategia para recuperar la zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac. | @Gobierno CDMX

Brugada Molina informó que se analizarán las propuestas recibidas y prevé que, con base en esos resultados, en 2026 se pueda destinar inversión a la recuperación estratégica de los cuerpos de agua y espacios acuáticos en la ciudad, especialmente en esta región.

Frente a productores y representantes, la mandataria capitalina participó en la primera cosecha de maíz de la zona ejidal, donde además reafirmó su compromiso para fortalecer el campo en la capital.

Mediante el programa Altépetl, estableció que se seguirán destinando recursos para impulsar la producción de maíz en Xochimilco, contribuyendo así al suministro de agua, oxígeno y alimentos para la ciudad.

La Ciudad de México produce 3 mil toneladas de maíz nativo al año, por lo que la actual administración busca aumentar esa cantidad un 15% el próximo año con un plan para promover la producción sin transgénicos. El ejido de San Gregorio Atlapulco cuenta con 475 hectáreas, de las cuales 276 están reservadas como zona de conservación comunitaria (ARCAC).

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXXochimilcoTláhuacZona chinamperamexico-noticias

Más Noticias

Abogado de Julio César Chávez Jr. señala los años de cárcel que podría recibir si es hallado culpable

La defensa explicó que el boxeador podría solicitar salir del país a través de un permiso

Abogado de Julio César Chávez

Estas son las razones por las que Julio César Chávez Jr. enfrentará su proceso en libertad, según su abogado

El proceso judicial contra Chávez Jr. continuará al menos tres meses más para recabar pruebas y esclarecer los hechos

Estas son las razones por

Emiliano Aguilar estalla contra Pepe Aguilar por referirse a su madre: “No voy a dejar que nadie hable mal de ella”

El rapero es fruto del efímero matrimonio de Aguilar con Carmen Treviño, estrella pop de los años 80

Emiliano Aguilar estalla contra Pepe

Así puedes retirar dinero de tu Afore por desempleo o matrimonio y no perder tu pensión

Existe una forma en la que puedes obtener tus recursos sin tener que sacrificar el dinero de tu retiro

Así puedes retirar dinero de

Un muerto y 16 heridos: el saldo tras accidente en la México-Pachuca de combi que iba a exceso de velocidad

Una unidad de transporte colectivo se volcó esta mañana en el kilómetro 14 de la autopista, generando caos vial mientras equipos de emergencia atienden a los afectados

Un muerto y 16 heridos:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las razones por

Estas son las razones por las que Julio César Chávez Jr. enfrentará su proceso en libertad, según su abogado

Abogado de Julio César Chávez Jr. señala los años de cárcel que podría recibir si es hallado culpable

Sinaloa se capacita en congreso nacional para la detección de fentanilo

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar estalla contra Pepe

Emiliano Aguilar estalla contra Pepe Aguilar por referirse a su madre: “No voy a dejar que nadie hable mal de ella”

Karen Barrera confirma la muerte de su bebé el mismo día que anunciaría su embarazo: “Cuesta entenderlo”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 24 de agosto: ¿Abelito en riesgo de eliminación?

Filtran nombre del cuarto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 24 de agosto, según encuestas finales

“Un amor tan hermoso” el K-drama sobre la inocencia y el vivir del primer amor

DEPORTES

Juegos Panamericanos Junior: así fue

Juegos Panamericanos Junior: así fue la participación de la delegación mexicana en Asunción 2025

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul