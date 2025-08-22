México

¿Cuánto tiempo lloverá en CDMX? Conagua anuncia inicio de temporal en el Valle de México

Después de una semana sin lluvias, la población capitalina deberá lidiar con las precipitaciones de nueva cuenta

Por Israel Aguilar Esquivel

El pronóstico también es vigente
El pronóstico también es vigente para el Estado de México (Cuartoscuro)

Luego de algunos días en los que el cielo de la Ciudad de México (CDMX) estuvo libre de tormentas, la población capitalina deberá lidiar de nueva cuenta con las precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adelantó que tendrá lugar un nuevo temporal de lluvias que prevalecerá durante varios días.

La oficina encargada del monitoreo del clima en todo el país confirmó que, desde este jueves 21 de agosto de 2025, tendrá lugar un temporal en donde habrá probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con lluvias eléctricas, como los que ha vivido la demarcación en los meses más recientes.

Cabe mencionar que el temporal de lluvias pronosticado para la Ciudad de México (CDMX), también estará vigente para el Estado de México (Edomex). Las probabilidades de lluvias, así como las condiciones de las precipitaciones serán las mismas que en el caso de la capital del país.

Se recomienda a las personas
Se recomienda a las personas que habiten o transiten por la capital tomar precauciones (Cuartoscuro)

De acuerdo con el informe emitido en las redes sociales de la Conagua, el temporal de lluvias comenzará este jueves 21 de agosto de 2025 y se mantendrá durante todo el fin de semana hasta el domingo 24. La probabilidad de lluvia en los cuatro días será muy alta, con porcentajes superiores al 70.

“Pronosticamos lluvias fuertes para hoy, muy fuertes para mañana. Durante el fin de semana las lluvias también serán fuertes. Las probabilidades de lluvias son altas. Recuerden que estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y también de caída de granizo”, comunicaron en un video publicado en la red social X.

La probabilidad de lluvias es
La probabilidad de lluvias es superior al 70%(X/@conagua_clima)

Según los pronósticos, el clima para cada uno de los días mencionados es de:

  • Jueves 21 de agosto de 2025 - 90% probabilidad de lluvias.
  • Viernes 22 de agosto de 2025 - 70% de probabilidad de lluvias con temperaturas mínimas de 15 y máximas de 24 grados.
  • Sábado 23 de agosto de 2025 - 80% probabilidad de lluvias con temperaturas mínimas de 15 y máximas de 24 grados.
  • Domingo 24 de agosto de 2025 - 80% probabilidad de lluvias con temperaturas mínimas de 14 y máximas de 24 grados.

Durante un temporal de lluvias en CDMX, se sugiere evitar zonas inundadas, proteger documentos importantes en bolsas plásticas, limpiar desagües y coladeras, mantener linterna y radio a la mano y no arrojar basura en la calle. Además, se recomienda seguir indicaciones de Protección Civil, revisar techos y resguardar mascotas y objetos de valor en lugares seguros.

